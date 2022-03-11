Енергоатом повністю відмовляється від закупівлі російського ядерного палива

Енергоатом повністю відмовляється від закупівлі російського ядерного палива
Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» повністю відмовляється від закупівлі російського ядерного палива.

Про це вони повідомляють на своєму тг-каналі, пише lb.ua.

Енергоатом забезпечує близько 55% потреби України в електроенергії, в осінньо-зимові періоди цей показник сягає 70%.

У 2018 році третій енергоблок Южно-Української атомної електростанції став першим енергоблоком в Україні, який перейшов з російського ядерного палива на паливо американської компанії Westinghouse.

Наразі на російських ТВЕЛах працюють дев'ять з п'ятнадцяти українських атомних енергоблоків. Ще шість - чотири на Запорізькій АЕС і два на Южно-Українській - використовують ядерне паливо компанії Westinghouse.

У 2022 році касети Westinghouse мають почати завантажувати в енергоблок №3 Рівненської АЕС.

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Теги: Росія, Україна, війна
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