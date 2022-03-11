Енергоатом повністю відмовляється від закупівлі російського ядерного палива





Про це вони повідомляють на своєму тг-каналі, пише



Енергоатом забезпечує близько 55% потреби України в електроенергії, в осінньо-зимові періоди цей показник сягає 70%.



У 2018 році третій енергоблок Южно-Української атомної електростанції став першим енергоблоком в Україні, який перейшов з російського ядерного палива на паливо американської компанії Westinghouse.



Наразі на російських ТВЕЛах працюють дев'ять з п'ятнадцяти українських атомних енергоблоків. Ще шість - чотири на Запорізькій АЕС і два на Южно-Українській - використовують ядерне паливо компанії Westinghouse.



У 2022 році касети Westinghouse мають почати завантажувати в енергоблок №3 Рівненської АЕС.

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