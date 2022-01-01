Ракети на аеродром біля Луцька міг випустити бомбардувальник Росії з району Чорного моря, – військова адміністрація





Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.



Нагадаємо, що у Луцьку в проміжку між 05:45 та 05:50 ранку 11 березня



Станом на 09:10 у Волинській обласній військовій адміністрації







Згодом стало відомо, що кількість загиблих збільшилася до 4 людей.



За словами керівника Волинської військової адміністрації станом на 12:55 11 березня аварійно-рятувальні роботи вже завершені.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За інформацією військових, обстріл аеродрому у Луцьку відбувся 4-ма крилатими ракетами. За оцінками командування, можливо були випущені з бомбардувальника армії РФ з району Чорного моря.Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.Нагадаємо, що у Луцьку в проміжку між 05:45 та 05:50 ранку 11 березня пролунали 4 гучні вибухи . Станом на 07:08 Волинська військова адміністрація повідомила, що здійснили обстріл аеродрому.Станом на 09:10 у Волинській обласній військовій адміністрації повідомили про двох загиблих та шістьох поранених. Четверо поранених після авіаударів у Луцьку поступили в обласну клінічну лікарню. Ще двоє травмованих – у міській клінічній лікарні.Згодом стало відомо, що кількість загиблих збільшилася до 4 людей.За словами керівника Волинської військової адміністрації станом на 12:55 11 березня аварійно-рятувальні роботи вже завершені.

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