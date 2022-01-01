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Ракети на аеродром біля Луцька міг випустити бомбардувальник Росії з району Чорного моря, – військова адміністрація

Ракети на аеродром біля Луцька міг випустити бомбардувальник Росії з району Чорного моря, – військова адміністрація
За інформацією військових, обстріл аеродрому у Луцьку відбувся 4-ма крилатими ракетами. За оцінками командування, можливо були випущені з бомбардувальника армії РФ з району Чорного моря.

Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

Нагадаємо, що у Луцьку в проміжку між 05:45 та 05:50 ранку 11 березня пролунали 4 гучні вибухи. Станом на 07:08 Волинська військова адміністрація повідомила, що здійснили обстріл аеродрому.

Станом на 09:10 у Волинській обласній військовій адміністрації повідомили про двох загиблих та шістьох поранених.

Четверо поранених після авіаударів у Луцьку поступили в обласну клінічну лікарню. Ще двоє травмованих – у міській клінічній лікарні.

Згодом стало відомо, що кількість загиблих збільшилася до 4 людей.

За словами керівника Волинської військової адміністрації станом на 12:55 11 березня аварійно-рятувальні роботи вже завершені.

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Теги: Чорне море, Погуляйко, аеродром, Луцьк
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Коментарі 2
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Ви краще розкажіть як так сталось що ракети через всю Україну до нас летіли а система оповіщення спрацювала по факту після вибухів????????
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ПРИДУРКИ !!!!!! бомбардувальники не стріляють крилатими ракетами. тим більше з району чорного моря.
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