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На підтримку ЗСУ та гуманітарну допомогу зібрали 11,5 мільярда гривень

На підтримку ЗСУ та гуманітарну допомогу зібрали 11,5 мільярда гривень
Станом на 11 березня 2022 року на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, загалом було перераховано понад 11,3 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу).

Зокрема майже 3,3 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті.

Національний банк вже перерахував на потреби військових майже 10,2 млрд грн.

Наразі залишок коштів на спецрахунку становить майже 1,14 млрд грн.

Нагадаємо, що для допомоги Українській Армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки:
https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces

Про рахунок для гуманітарних потреб

Станом на 11 березня 2022 року на рахунок Міністерства соціальної політики загалом було перераховано 194 млн грн в еквіваленті.

Загалом понад 77 млн грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті.

Наразі залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики становить 194 млн грн.

Нагадаємо, що для допомоги громадянам, які потерпають від війни, перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки: https://bank.gov.ua/ua/about/humanitarian-aid-to-ukraine

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Теги: допомога ЗСУ, банк, гроші, армія
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