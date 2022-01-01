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Після нічних обстрілів Зеленський просить ввести нові санкції проти країни-агресора РФ. ВІДЕО

Після нічних обстрілів Зеленський просить ввести нові санкції проти країни-агресора РФ. ВІДЕО
Після обстрілів російськими окупантами житлових районів, сіл, міст, дитсадків на 16-ий день війни президент Володимир Зеленський просить країн-партнерів ввести додаткові санкції проти РФ.

"Ми боримося проти армії, яку вважали однією із найсильніших у світі уже 16 день. Я знаю, що багато людей почали відчувати втому. Я все розумію. Емоції грають з людьми погану гру. Коли ми бачимо втрати ворога, ми очікуємо, що окупанти впадуть швидше. Ще потрібен час, терпіння, мудрість, уміння робити свої роботу на максимум. Неможливо сказати скільки днів нам ще звільняти українську землю, але ми це зробимо, бо ми йдемо до нашої мети", - резюмує Зеленський.

Це вітчизняна війна з впертим ворогом, який не зважає на своїх вбитих воїнів, який збирає в Росії усіх резервістів, строковиків, щоб кинути їх у пекло цієї війни.

"Ворог придумав завозити найманців проти наших людей, головорізів із Сирії, країну, яку так само руйнували окупанти, як і зараз знищують нас", - сказав Зеленський.

За минулу ніч і ранок окупанти нібито провели демілітаризацію водопроводу у Чернігові. Місто залишилося без води. В обстріляних містах немає тепла, газу, води. Це - гуманітарна катастрофа.

Вночі окупанти обстріляли дитсадок у Дніпрі, руйнували будинки у Сумській області, продовжували катувати маріупольців, харків'ян, обстріляли ракетами Луцьк, Івано-Франківськ.

"Якщо це продовжується, значить санкційних пакетів проти Росії недостатньо. Вже сьогодні ми очікуємо нових санкційних рішень від наших партнерів", - заявив президент.

Вчора,10 березня, відбулася дуже важлива зустріч з лідерами країн ЄС.

"Це не те, що ми чекаємо. Треба, щоб рішення політиків співпадали із настроєм їхніх народів. А всі ми знаємо ці настрої. Переважна більшість - за те, щоб Україна була частиною Європи. Рішення виходить на рівень Єврокомісії. ЄС має зробити більше для України. Ми очікуємо", - сказав Зеленський.


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Теги: Зеленський, звернення
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