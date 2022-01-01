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Путін готує теракт на ЧАЕС, щоб звинуватити Україну, – розвідка

Путін готує теракт на ЧАЕС, щоб звинуватити Україну, – розвідка
Українська розвідка має дані, що російські окупанти готують зчинити теракт в "зоні відчуження" в Чорнобилі, щоби звинуватити Україну.

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони у Фейсбук.

"За наявною інформацією – Владімір Путін віддав наказ щодо підготовки теракту на Чорнобильській атомній станції. На контрольованій російськими військами ЧАЕС планується створення техногенної катастрофи, відповідальність за яку окупанти спробують перекласти на Україну", - йдеться у повідомленні.

Наразі ЧАЕС повністю відключили від систем моніторингу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Станцію знеструмили. Ресурс наявних дизель-генераторів розрахований на 48 годин підтримки роботи систем безпеки.

"Окупанти відмовились надати доступ до станції українським ремонтникам. Натомість туди, за вказівкою Олександра Лукашенка, зайшли «білоруські спеціалісти». Серед них, під виглядом атомників заходять також російські диверсанти для організації теракту", - інформують у розвідці Міноборони.

Разом з тим, протягом останніх днів путінські війська завдали ударів по Запорізькій АЕС та Харківському фізико-технічному інституту (там знаходиться експериментальний ядерний реактор).

"Задля імітації причетності українських військових до аварії на ЧАЕС окупанти намагаються створити фейкові «докази» на підтвердження своєї версії. Зокрема, в районі аеропорту Антонов у Гостомелі помічено російські автомобільні рефрижератори, які збирають тіла загиблих українських захисників. Існує імовірність, що їх видаватимуть за вбитих диверсантів в зоні ЧАЕС", - йдеться у дописі.

Тобто, не отримавши бажаного результату від наземної військової операції та прямих переговорів, Путін готовий вдатися до ядерного шантажу світової спільноти заради поступок щодо підтримки України.

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Теги: ЧАЕС, теракт, Путін
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