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ЗСУ ліквідували генерал-майора Росії

ЗСУ ліквідували генерал-майора Росії
Російські окупанти продовжують втрачати у війні проти України своїх офіцерів.

Про це повідомив командир добровольчого батальйону МВС України "Луганськ-1", депутат Верховної Ради VIII скликання Артем Вітко.

ЗСУ вдалося ліквідувати генерал-майора Андрія Колеснікова.

Як інформує 24 канал, у 2021 році генерал-майора Андрій Колесніков став командувачем 29-ї армії Східного військового округу (ВВО).

До цього він виконував обов'язки начальника штабу загальновійськової армії, дислокованої у Московській області.

Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, воїни Збройних сил України ліквідували офіцера російської армії, яку президент країни-агресора відправив воювати проти нашої країни. Йдеться про В'ячеслава Маклагіна, який також брав участь у операціях Росії у Сирії.



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Теги: ліквідували генерал-майора Росії
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