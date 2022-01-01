ЗСУ ліквідували генерал-майора Росії





Про це повідомив командир добровольчого батальйону МВС України "Луганськ-1", депутат Верховної Ради VIII скликання Артем Вітко.



ЗСУ вдалося ліквідувати генерал-майора Андрія Колеснікова.



Як інформує 24 канал, у 2021 році генерал-майора Андрій Колесніков став командувачем 29-ї армії Східного військового округу (ВВО).



До цього він виконував обов'язки начальника штабу загальновійськової армії, дислокованої у Московській області.



Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, воїни Збройних сил України В'ячеслава Маклагіна, який також брав участь у операціях Росії у Сирії.







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