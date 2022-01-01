ЗСУ ліквідували генерал-майора Росії
Сьогодні, 15:05
Російські окупанти продовжують втрачати у війні проти України своїх офіцерів.
Про це повідомив командир добровольчого батальйону МВС України "Луганськ-1", депутат Верховної Ради VIII скликання Артем Вітко.
ЗСУ вдалося ліквідувати генерал-майора Андрія Колеснікова.
Як інформує 24 канал, у 2021 році генерал-майора Андрій Колесніков став командувачем 29-ї армії Східного військового округу (ВВО).
До цього він виконував обов'язки начальника штабу загальновійськової армії, дислокованої у Московській області.
Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, воїни Збройних сил України ліквідували офіцера російської армії, яку президент країни-агресора відправив воювати проти нашої країни. Йдеться про В'ячеслава Маклагіна, який також брав участь у операціях Росії у Сирії.
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Про це повідомив командир добровольчого батальйону МВС України "Луганськ-1", депутат Верховної Ради VIII скликання Артем Вітко.
ЗСУ вдалося ліквідувати генерал-майора Андрія Колеснікова.
Як інформує 24 канал, у 2021 році генерал-майора Андрій Колесніков став командувачем 29-ї армії Східного військового округу (ВВО).
До цього він виконував обов'язки начальника штабу загальновійськової армії, дислокованої у Московській області.
Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, воїни Збройних сил України ліквідували офіцера російської армії, яку президент країни-агресора відправив воювати проти нашої країни. Йдеться про В'ячеслава Маклагіна, який також брав участь у операціях Росії у Сирії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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