Окупанти завдали ракетного удару по луцькому аеродрому, щоб помститися, – Арестович

Окупанти завдали ракетного удару по луцькому аеродрому, щоб помститися, – Арестович
Воєнно-політична ситуація довкола України залишається керованою керівництвом держави, керівництвом Збройних сил та сил оборони. Щоправда, ракетні удари, які вранці завдав противник, зокрема у Луцьку - помста.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у п'ятницю, 11 березня, у відеозверненні.

«Противник протягом доби не здійснив жодного суттєвого просування, зупинений практично на всіх напрямках нашими ракетними авіаційними ударами та ударами наземних частин. Північніше і західніше Києва була контратака українських військ. Такі самі контратаки були у харківському напрямку», - повідомив Арестович.

І додав, що удари ракетами, зокрема по луцькому аеродрому – помста загарбників.

«Уночі наша авіація завдавала потужних ударів по скупченнях ворога, і саме у вигляді помсти противник завдав ракетних ударів по аеродромах Івано-Франківська, Луцька, по Київщині, Харківщині, Полтавщині, по Дніпру. Це спроба припинити дії нашої авіації», - стверджує радник керівника Офісу президента.





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Теги: Арестович, брифінг
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