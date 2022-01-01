Окупанти завдали ракетного удару по луцькому аеродрому, щоб помститися, – Арестович
Сьогодні, 15:44
Воєнно-політична ситуація довкола України залишається керованою керівництвом держави, керівництвом Збройних сил та сил оборони. Щоправда, ракетні удари, які вранці завдав противник, зокрема у Луцьку - помста.
Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у п'ятницю, 11 березня, у відеозверненні.
«Противник протягом доби не здійснив жодного суттєвого просування, зупинений практично на всіх напрямках нашими ракетними авіаційними ударами та ударами наземних частин. Північніше і західніше Києва була контратака українських військ. Такі самі контратаки були у харківському напрямку», - повідомив Арестович.
І додав, що удари ракетами, зокрема по луцькому аеродрому – помста загарбників.
«Уночі наша авіація завдавала потужних ударів по скупченнях ворога, і саме у вигляді помсти противник завдав ракетних ударів по аеродромах Івано-Франківська, Луцька, по Київщині, Харківщині, Полтавщині, по Дніпру. Це спроба припинити дії нашої авіації», - стверджує радник керівника Офісу президента.
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Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у п'ятницю, 11 березня, у відеозверненні.
«Противник протягом доби не здійснив жодного суттєвого просування, зупинений практично на всіх напрямках нашими ракетними авіаційними ударами та ударами наземних частин. Північніше і західніше Києва була контратака українських військ. Такі самі контратаки були у харківському напрямку», - повідомив Арестович.
І додав, що удари ракетами, зокрема по луцькому аеродрому – помста загарбників.
«Уночі наша авіація завдавала потужних ударів по скупченнях ворога, і саме у вигляді помсти противник завдав ракетних ударів по аеродромах Івано-Франківська, Луцька, по Київщині, Харківщині, Полтавщині, по Дніпру. Це спроба припинити дії нашої авіації», - стверджує радник керівника Офісу президента.
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