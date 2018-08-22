Полонений окупант розповів, що ППО на території України працює прекрасно

Полонений окупант розповів, що ППО на території України працює прекрасно
Один із російських окупантів, який здійснював розвідку, українські ППО збили двома ракетами. Після чого пілот катапультувався і вже на землі потрапив у полон.

Про це повідомив майор 43 морського штурмового авіаційного полку РФ Олексій Головенський, пише ТСН.

“Під час чергового бойового вильоту, на території України, здійснював розвідку та нічого не підозрював. Був збитий двома ракетами ППО України, катапультувався та потрапив у полон Збройних сил України. Мене моє керівництво відправило як наживку на 100% смерть. І, судячи з уражених літаків ВКС Росії, про це не доводилося нікому. ППО на території України працює, працює прекрасно. Навіщо нас посилають, як м'ясо – незрозуміло”, – розповів полонений окупант.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Полонений, ППО, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
От тільки на Волині проспали
Відповісти
Вибір редактора
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
«Хлопці, вибачте, що так мало, я лише школяр»: воїнів з волинської бригади до сліз зворушив грошовий переказ дитини
Добрі новини від ВолиньPost за 7 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кохання завжди перемагає: в Україні попри війну побралися молодята
Сьогодні, 16:32
Росія має намір завдати удар по Білорусі біля кордону з Україною, – Резніков
Сьогодні, 16:15
Полонений окупант розповів, що ППО на території України працює прекрасно
Сьогодні, 16:05
Окупанти завдали ракетного удару по луцькому аеродрому, щоб помститися, – Арестович
Сьогодні, 15:44
СБУ затримала російських інформаторів
Сьогодні, 15:17
Схожі новини
Російський полонений розповів, що на захоплення України було три дні. ВІДЕО Російський полонений розповів, що на захоплення України було три дні. ВІДЕО
02 березень, 15:15
ЗСУ збили ракету, яку з Білорусі випустили по Києву ЗСУ збили ракету, яку з Білорусі випустили по Києву
27 лютий, 09:17
Путін зрозуміє тільки силу, – нардеп Лапін про ситуацію з Сенцовим. ВІДЕО Путін зрозуміє тільки силу, – нардеп Лапін про ситуацію з Сенцовим. ВІДЕО
22 серпень, 2018, 13:35
Білокуров досі перебуває в Афганістані, - військкомат Білокуров досі перебуває в Афганістані, - військкомат
15 липень, 2018, 12:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ринок праці відроджується, – співзасновник Work.ua
Сьогодні, 17:20
 0
Провокація Росії: на Рівненщині зафіксували два ворожі літаки, які скинули бомби на кордоні з Білоруссю
Сьогодні, 17:03
 0
Малята з Волинського обласного будинку дитини переїхали за кордон
Сьогодні, 16:51
 0
Російські літаки завдали удару по Білорусі з боку України
Сьогодні, 16:35
 0
Кохання завжди перемагає: в Україні попри війну побралися молодята
Сьогодні, 16:32
 0
Медіа
відео
1/8