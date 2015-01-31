Кохання завжди перемагає: в Україні попри війну побралися молодята

Сьогодні найщасливіший день для молодят з міста Білгород-Дністровський, адже вони взяли шлюб і створили нову сім'ю.Про це повідомляє ДСНС України в Телеграмі.- водій-рятувальник,- зауч у школі. Тепер - родинаЗуважують, що пара познайомились ще рік тому, в соціальних мережах, під час піку коронавірусу. Планували одружитися вже давно, навіть подали заяву, але розпочалася війна."Та жодні обставини не стали на заваді створення нової родини, адже кохання завжди перемагає. Ось, що значить кохання по-українськи", - йдеться у повідомленні.