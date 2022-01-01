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Росія має намір завдати удар по Білорусі біля кордону з Україною, – Резніков

Росія має намір завдати удар по Білорусі біля кордону з Україною, – Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що російська авіація готується завдати удару по низці населених пунктів на території Республіки Білорусь, розташованих поблизу українсько-білоруського кордону.

"Звертаюся до білоруського народу. Друзі. За інформацією, в якій ми повністю впевнені та яку підтвердили, командування російських окупаційних військ готує серію кривавих провокацій. Відповідно до їхнього злочинного плану, російська авіація готується завдати удару по низці населених пунктів на території Республіки Білорусь, розташованих поблизу українсько-білоруського кордону", - написав Резніков на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Зокрема, за словами міністра, удару мають намір завдати по н.п. Копані Столинського району Брестської області.

"Для маскування злочину Росія має намір здійснити атаку з повітряного простору України", - зазначив Резніков.

Міністр наголосив, що мета провокації – змусити керівництво Білорусі до війни проти України.

"Гарантую, що українська армія не планувала, не планує і не плануватиме жодних агресивних дій проти Білорусі... Не дозвольте залучити свою країну до цієї війни! Збережіть життя своїх близьких! Не дайте Кремлю знищити майбутнє Білорусі!" - підсумував Резніков.

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Теги: Олексій Резніков, Білорусь
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