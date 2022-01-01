 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Російські літаки завдали удару по Білорусі з боку України

Російські літаки завдали удару по Білорусі з боку України
Командування Повітряних сил заявляє, що російські літаки розвернулися над Україною, після чого завдали удару по території Білорусі.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у фейсбуці.

"Сьогодні о 14.30 від ДПС надійшла інформація, що російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця (Білорусь), зайшли на територію України, розвернулись над нашими н. п. Городичі та Тумені, після чого нанесли вогневе ураження по населеному пункту Копані (Білорусь)", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах додали, що зараз 9 прикордонний загін спостерігає зайняття цього населеного пункту ворогом.

"Це провокація! Мета – втягнути Збройні Сили Республіки Білорусь у війну з Україною!", - наголошується в заяві.

Згодом інформацію оновили і додали, що є інформація про обстріл населених пунктів Бухличі та Верхній Теребежів (Республіка Білорусь).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Білорусь, Копані, удар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росія має намір завдати удар по Білорусі біля кордону з Україною, – Резніков
Сьогодні, 16:15
ЗСУ ліквідували генерал-майора Росії
Сьогодні, 15:05
Після нічних обстрілів Зеленський просить ввести нові санкції проти країни-агресора РФ. ВІДЕО
Сьогодні, 14:31
Путін готує теракт на ЧАЕС, щоб звинуватити Україну, – розвідка
Сьогодні, 14:04
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
«Хлопці, вибачте, що так мало, я лише школяр»: воїнів з волинської бригади до сліз зворушив грошовий переказ дитини
Добрі новини від ВолиньPost за 7 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Провокація Росії: на Рівненщині зафіксували два ворожі літаки, які скинули бомби на кордоні з Білоруссю
Сьогодні, 17:03
Малята з Волинського обласного будинку дитини переїхали за кордон
Сьогодні, 16:51
Російські літаки завдали удару по Білорусі з боку України
Сьогодні, 16:35
Кохання завжди перемагає: в Україні попри війну побралися молодята
Сьогодні, 16:32
Росія має намір завдати удар по Білорусі біля кордону з Україною, – Резніков
Сьогодні, 16:15
Схожі новини
Росія має намір завдати удар по Білорусі біля кордону з Україною, – Резніков Росія має намір завдати удар по Білорусі біля кордону з Україною, – Резніков
Сьогодні, 16:15
Білорусь дозволила перевозити російські ракети своєю залізницею Білорусь дозволила перевозити російські ракети своєю залізницею
Сьогодні, 01:48
У ЄС схвалили нові санкції проти РФ і Білорусі У ЄС схвалили нові санкції проти РФ і Білорусі
09 березень, 13:30
Науковці ВНУ розірвали угоди про співпрацю з університетами Росії та Білорусі Науковці ВНУ розірвали угоди про співпрацю з університетами Росії та Білорусі
09 березень, 03:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ринок праці відроджується, – співзасновник Work.ua
Сьогодні, 17:20
 0
Провокація Росії: на Рівненщині зафіксували два ворожі літаки, які скинули бомби на кордоні з Білоруссю
Сьогодні, 17:03
 0
Малята з Волинського обласного будинку дитини переїхали за кордон
Сьогодні, 16:51
 0
Російські літаки завдали удару по Білорусі з боку України
Сьогодні, 16:35
 0
Кохання завжди перемагає: в Україні попри війну побралися молодята
Сьогодні, 16:32
 0
Медіа
відео
1/8