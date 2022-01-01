Російські літаки завдали удару по Білорусі з боку України





Про це повідомляє



"Сьогодні о 14.30 від ДПС надійшла інформація, що російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця (Білорусь), зайшли на територію України, розвернулись над нашими н. п. Городичі та Тумені, після чого нанесли вогневе ураження по населеному пункту Копані (Білорусь)", - йдеться у повідомленні.



У Повітряних силах додали, що зараз 9 прикордонний загін спостерігає зайняття цього населеного пункту ворогом.



"Це провокація! Мета – втягнути Збройні Сили Республіки Білорусь у війну з Україною!", - наголошується в заяві.



Згодом інформацію оновили і додали, що є інформація про обстріл населених пунктів Бухличі та Верхній Теребежів (Республіка Білорусь).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Командування Повітряних сил заявляє, що російські літаки розвернулися над Україною, після чого завдали удару по території Білорусі.Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у фейсбуці "Сьогодні о 14.30 від ДПС надійшла інформація, що російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця (Білорусь), зайшли на територію України, розвернулись над нашими н. п. Городичі та Тумені, після чого нанесли вогневе ураження по населеному пункту Копані (Білорусь)", - йдеться у повідомленні.У Повітряних силах додали, що зараз 9 прикордонний загін спостерігає зайняття цього населеного пункту ворогом."Це провокація! Мета – втягнути Збройні Сили Республіки Білорусь у війну з Україною!", - наголошується в заяві.Згодом інформацію оновили і додали, що є інформація про обстріл населених пунктів Бухличі та Верхній Теребежів (Республіка Білорусь).

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