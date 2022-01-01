Малята з Волинського обласного будинку дитини переїхали за кордон

Малята з Волинського обласного будинку дитини тимчасово переїхали за кордон у більш комфортні умови.Про це повідомив голова Волинської обласної радина своїй сторінці у фейсбуці.Дітки переїхали в передмістя Вроцлава, у місто Кшедліна мала, в спеціалізований будинок дитини, яким опікуються сестри монахині.Уряд міста люб'язно запросив працівниць і вихованців до себе.Зауважують, що таке рішення прийняли, аби полегшити життя малюків, які не мають батьківської опіки, і для яких надмірним випробуванням стала необхідність евакуації до укриття через повітряні тривоги.Додають також, що працівниці дитячого будинку поїхали разом із малюками, щоб опікуватися ними і надалі. Наших у Польщі зустріли надзвичайно тепло, створили чудові умови для перебування дітей і опікунів, надали безкоштовне проживання і харчування."Вкотре приємно вразило приязне ставлення польської громади до українців. Дружба між нашими націями міцніє, а кордони стираються. Діток забезпечили новим одягом, засобами гігієни і всім необхідним.Наші працівниці, серед яких чотири медсестри і лікар, доклали всіх зусиль для організації переїзду і для створення сприятливих умов нашим малюкам у Польщі", - йдеться у дописі.До слова, для діток організували подобове чергування медсестер і лікаря. 19 малюків з Волині мають увагу, тепло і турботу, усі здорові й веселі. А після перемоги малята повернуться додому.