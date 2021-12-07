Ринок праці відроджується, – співзасновник Work.ua

Ринок праці відроджується, – співзасновник Work.ua
Співзасновник Work.ua Артур Міхно заявив, що з цього тижня (з 7 березня) спостерігається відродження ринку праці, як по вакансіях так і по кількості пошукачів.

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Відносно першого тижня показники збільшилися майже вдвічі. В тому числі в таких містах як Київ. Але поки що це приблизно 15% по нових вакансіях і 30% по нових резюме відносно довоєнного стану", - написав він.

За його словами, на першому тижні війни перший було неймовірне падіння по нових вакансіях. Якщо в довоєний час щодня з’являлося 4-5 тис нових вакансій, то відбулося падіння до 150-250 на день.

На другий тиждень — ситуація значно покращилася.

"І ми бачимо стійке зростання кількості нових вакансій. В понеділок це вже було 350, а останні два дні майже 500 нових вакансій на день", - йдеться у його дописі.

Він додає, що роботодавці потрохи звикають до нових реалій і починають повертатися до найму.

"Все ще бачимо різницю в понад 5 разів, але разом з тим значне збільшення вакансій відносно першого тижня", - сказав він.

Ринок праці відроджується, – співзасновник Work.ua
Ринок праці відроджується, – співзасновник Work.ua

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Теги: Work.ua, робота, ринок праці, вакансії
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