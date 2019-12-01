Лукашенко може атакувати Україну вже сьогодні до 21:00

Лукашенко може атакувати Україну вже сьогодні до 21:00
Білорусь може почати напад на Україну до 21:00 11 березня.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці.

Повідомили, що після першого раунду переговорів у Москві Путін і Лукашенко зробили по одному дзвінку.

Не виняток, що вони могли віддати такі розпорядження: Путін — здійснити провокацію, обстріл російськими літаками в районі ДКУ з боку України білоруської території; Лукашенко — готувати вторгнення ЗС РБ в Україну.

За попередніми даними, білоруські війська можуть бути залучені до вторгнення вже 11 березня о 21.00.

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Теги: Війна, Білорусь, Путін, Лукашенко
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