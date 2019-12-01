Лукашенко може атакувати Україну вже сьогодні до 21:00





Про це повідомляє



Повідомили, що після першого раунду переговорів у Москві Путін і Лукашенко зробили по одному дзвінку.



Не виняток, що вони могли віддати такі розпорядження: Путін — здійснити провокацію, обстріл російськими літаками в районі ДКУ з боку України білоруської території; Лукашенко — готувати вторгнення ЗС РБ в Україну.



За попередніми даними, білоруські війська можуть бути залучені до вторгнення вже 11 березня о 21.00.

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