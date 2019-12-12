Луцьк прощатиметься із військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому





Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.



Трагічно загинули Гринюк Вадим Олегович, 1994 року народження, заступник командира 130 роти охорони та Кошіль Іван Анатолійович, 1987 року народження, стрілець-снайпер взводу охорони 130 роти охорони.



"Вічна пам‘ять та слава Героям!", - написав міський голова.



Зауважимо, що відспівуватимуть загиблих військовослужбовців завтра у кафедральному соборі Святої Трійці об 13:00.



Загалом



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв.

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