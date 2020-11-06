У Білорусі назвали фейком ракетний удар по їхній території
Сьогодні, 18:56
У Міністерстві оборони Білорусі назвали фейком інформацію про нанесення ракетних ударів по їх території.
Відповідна заява з'явилася після повідомлення Командування Повітряних сил Збройних України.
"Військове відомство заявляє, що інформація про завдання ударів по території Республіки Білорусь є черговою провокацією і спробою розкачати білоруське суспільство", - пишуть в Міноборони Білорусі.
За їх словами, ні засоби контролю та розвідки повітряного простору, ні підрозділи МНС, які виконують завдання у цих районах, не підтверджують таку інформацію.
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Відповідна заява з'явилася після повідомлення Командування Повітряних сил Збройних України.
"Військове відомство заявляє, що інформація про завдання ударів по території Республіки Білорусь є черговою провокацією і спробою розкачати білоруське суспільство", - пишуть в Міноборони Білорусі.
За їх словами, ні засоби контролю та розвідки повітряного простору, ні підрозділи МНС, які виконують завдання у цих районах, не підтверджують таку інформацію.
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