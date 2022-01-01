Провокація Росії: на Рівненщині зафіксували два ворожі літаки, які скинули бомби на кордоні з Білоруссю

Провокація Росії: на Рівненщині зафіксували два ворожі літаки, які скинули бомби на кордоні з Білоруссю
На півночі Рівненщини у Сарненському районі приблизно о 14 годині 11 березня зафіксували два ворожих літаки – Су (літаки-винищувачі), які скинули бомби біля населеного пункту на Рівненщині, який межує з Білоруссю.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль під час онлайн-брифінгу.

«Три авіаудари прийшлися на лінію електропередач, одна з ліній пошкоджена. Наразі тривають ремонтні роботи, електроживлення населеного пункту забезпечене, за декілька годин відновлять електропостачання», - сказав голова Рівненської обласної військової адміністрації.

Постраждалих, за словами Віталія Коваля, немає.

Віталій Коваль наголосив, що, як повідомляє міністр оборони України Олексій Резніков, мета таких дій – змусити чинне керівництво Білорусі до війни з Україною. Це провокація проти ЗСУ.

«Українська армія не планує і не буде планувати жодних агресивних дій щодо білорусів», - наголосив Коваль.



Нагадаємо, Командування Повітряних сил заявило, що російські літаки розвернулися над Україною (над нашими населеними пунктами) Городичі та Тумені, після чого нанесли вогневе ураження по білоруському населеному пункту Копані. Згодом стало відомо також про обстріл населених пунктів Бухличі та Верхній Теребежів (Республіка Білорусь).

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Теги: Рівненщина, Віталій Коваль
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