СБУ затримала російських інформаторів





Про це повідомила



Зокрема, за минулу добу Служба безпеки України провела низку важливих операцій.



У Донецькій області:



Спецслужба викрила та затримала двох посібників окупантів – місцевих мешканців, які передавали ворогу інформацію про техніку та передислокацію ЗСУ.



У Сєвєродонецьку:



СБУ схопила навідників російської артилерії, які допомагали ворогові обстрілювати місто.



У Луганській області:



СБУ розпочала допит 10 захоплених у полон учасників так званих «військових підрозділів ЛНР», які були розбиті у боях під Сєвєродонецьком.



У Полтавській області:



СБУ затримала і розслідує держзраду трьох місцевих мешканців. Вони брали учать у пропагандистській акції росЗМІ, закликаючи українських військових переходити на бік ворога.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. СБУ затримала двох російських інформаторів на Донеччині, допитує ще 10 бойовиків «ЛНР».Про це повідомила Служба безпеки України в Телеграмі.Зокрема, за минулу добу Служба безпеки України провела низку важливих операцій.У Донецькій області:Спецслужба викрила та затримала двох посібників окупантів – місцевих мешканців, які передавали ворогу інформацію про техніку та передислокацію ЗСУ.У Сєвєродонецьку:СБУ схопила навідників російської артилерії, які допомагали ворогові обстрілювати місто.У Луганській області:СБУ розпочала допит 10 захоплених у полон учасників так званих «військових підрозділів ЛНР», які були розбиті у боях під Сєвєродонецьком.У Полтавській області:СБУ затримала і розслідує держзраду трьох місцевих мешканців. Вони брали учать у пропагандистській акції росЗМІ, закликаючи українських військових переходити на бік ворога.

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