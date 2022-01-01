СБУ затримала російських інформаторів
Сьогодні, 15:17
СБУ затримала двох російських інформаторів на Донеччині, допитує ще 10 бойовиків «ЛНР».
Про це повідомила Служба безпеки України в Телеграмі.
Зокрема, за минулу добу Служба безпеки України провела низку важливих операцій.
У Донецькій області:
Спецслужба викрила та затримала двох посібників окупантів – місцевих мешканців, які передавали ворогу інформацію про техніку та передислокацію ЗСУ.
У Сєвєродонецьку:
СБУ схопила навідників російської артилерії, які допомагали ворогові обстрілювати місто.
У Луганській області:
СБУ розпочала допит 10 захоплених у полон учасників так званих «військових підрозділів ЛНР», які були розбиті у боях під Сєвєродонецьком.
У Полтавській області:
СБУ затримала і розслідує держзраду трьох місцевих мешканців. Вони брали учать у пропагандистській акції росЗМІ, закликаючи українських військових переходити на бік ворога.
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Про це повідомила Служба безпеки України в Телеграмі.
Зокрема, за минулу добу Служба безпеки України провела низку важливих операцій.
У Донецькій області:
Спецслужба викрила та затримала двох посібників окупантів – місцевих мешканців, які передавали ворогу інформацію про техніку та передислокацію ЗСУ.
У Сєвєродонецьку:
СБУ схопила навідників російської артилерії, які допомагали ворогові обстрілювати місто.
У Луганській області:
СБУ розпочала допит 10 захоплених у полон учасників так званих «військових підрозділів ЛНР», які були розбиті у боях під Сєвєродонецьком.
У Полтавській області:
СБУ затримала і розслідує держзраду трьох місцевих мешканців. Вони брали учать у пропагандистській акції росЗМІ, закликаючи українських військових переходити на бік ворога.
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