СБУ затримала російських інформаторів

СБУ затримала російських інформаторів
СБУ затримала двох російських інформаторів на Донеччині, допитує ще 10 бойовиків «ЛНР».

Про це повідомила Служба безпеки України в Телеграмі.

Зокрема, за минулу добу Служба безпеки України провела низку важливих операцій.

У Донецькій області:

Спецслужба викрила та затримала двох посібників окупантів – місцевих мешканців, які передавали ворогу інформацію про техніку та передислокацію ЗСУ.

У Сєвєродонецьку:

СБУ схопила навідників російської артилерії, які допомагали ворогові обстрілювати місто.

У Луганській області:

СБУ розпочала допит 10 захоплених у полон учасників так званих «військових підрозділів ЛНР», які були розбиті у боях під Сєвєродонецьком.

У Полтавській області:

СБУ затримала і розслідує держзраду трьох місцевих мешканців. Вони брали учать у пропагандистській акції росЗМІ, закликаючи українських військових переходити на бік ворога.

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Теги: СБУ
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