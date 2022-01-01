Генштаб ЗСУ доповів про ситуацію на усіх напрямках станом на 12:00 11 березня





Про це повідомляють у



Противник, зазнавши втрат в Поліському, Сіверському, Південнобузькому операційних районах, зупинений, намагається закріпитись, змушений робити це на невигідних рубежах.



На Донецькому напрямку, в ході жорстких бойових дій захисники України дали відсіч ворогу, темп наступу загарбників сповільнений.



Головними напрямами зосередження зусиль противника залишаються Київ та Маріуполь, а також просування в напрямках Кривого Рогу, Кременчука, Нікополя і Запоріжжя.



Не маючи можливості досягнути успіху, ворог продовжує наносити ракетно-бомбові удари по містах, що знаходяться в глибині території України - Дніпру, Луцьку та Івано-Франківську.



Триває формування резервів противника та перекидання їх до районів ведення бойових дій на території України.



Відзначається нарощування системи протиповітряної оборони угруповання військ окупантів на Донецькому та Таврійському напрямках.



На Волині зберігається загроза здійснення диверсій на об’єктах військової та цивільної інфраструктури.



На Поліському напрямку окупанти не проводить активних наступальних дій. Здійснюють заходи з відновлення боєздатності підрозділів.



Внаслідок активних, злагоджених дій підрозділів Збройних Сил України та інших складових сил оборони, противнику були нанесені значні втрати, що змусило його відступити з раніше захоплених населених пунктів Київської області.



На Сіверському напрямку активні наступальних дії з боку противника не проводяться. На окремих ділянках ворог здійснив вогневі нальоти і провів розвідку позицій підрозділів Збройних Сил України.



На Слобожанському напрямку противник утримує в оточенні Суми та частково здійснює блокування Харкова з півночі. Проводить перегрупування військ.



На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти не полишають спроб захоплення міст Маріуполь та Сєвєродонецьк, успіху не мають. Плани щодо встановлення контролю над Миколаєвом, просування у напрямках на Запоріжжя та Кривий Ріг ворогом не реалізовано. Через значні втрати загарбники змушені перейти до оборони та намагаються здійснити всебічне забезпечення.

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