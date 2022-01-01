 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Футболіста Тимощука позбавлять звання почесного громадянина Луцька

Футболіста Тимощука позбавлять звання почесного громадянина Луцька
На найближче засідання сесії міськради виносять проект рішення про позбавлення Анатолія Тимощука звання почесного громадянина міста Луцька.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

«Анатолій Тимощук за весь час війни не лише не зробив жодної публічної заяви щодо нападу РФ на Україну, а ще й залишився працювати у клубі країни-окупанта», - йдеться у повідомленні Поліщука на офіційній сторінці.

Нагадаємо, раніше Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу зробив заяву щодо порушень Кодексу етики та чесної гри колишнім гравцем збірної країни лучанином Анатолієм Тимощуком.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Він просто наплював на українців», – Алієв про лучанина Тимощука, який працює у «Зеніті»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Анатолій Тимощук, почесний громадянин Луцька, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
«Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор?»: Зеленський вимагає негайно закрити небо після обстрілу пологового у Маріуполі
Сьогодні, 17:35
У Маріуполі російські окупанти обстріляли пологовий: є загиблі
Сьогодні, 16:55
У війні з Росією загинув 40-річний чоловік з Ратнівщини
Сьогодні, 16:23
Футболіст Артем Федецький вступив до територіальної оборони Луцька
Сьогодні, 16:00
всі новини теми
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Анатолій Тисощук - почесний гандон України
Відповісти
Вибір редактора
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
«Хлопці, вибачте, що так мало, я лише школяр»: воїнів з волинської бригади до сліз зворушив грошовий переказ дитини
Добрі новини від ВолиньPost за 7 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Футболіста Тимощука позбавлять звання почесного громадянина Луцька
Сьогодні, 17:51
«Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор?»: Зеленський вимагає негайно закрити небо після обстрілу пологового у Маріуполі
Сьогодні, 17:35
У Володимирі провели в останню путь 22-річного Героя
Сьогодні, 17:31
СБУ перехопила розмову російського військового з дружиною
Сьогодні, 17:09
У Маріуполі російські окупанти обстріляли пологовий: є загиблі
Сьогодні, 16:55
Схожі новини
СБУ перехопила розмову російського військового з дружиною СБУ перехопила розмову російського військового з дружиною
Сьогодні, 17:09
У Маріуполі російські окупанти обстріляли пологовий: є загиблі У Маріуполі російські окупанти обстріляли пологовий: є загиблі
Сьогодні, 16:55
Напад РФ на лінії постачання зброї Україні призведе до воєнного конфлікту з НАТО, – Столтенберг Напад РФ на лінії постачання зброї Україні призведе до воєнного конфлікту з НАТО, – Столтенберг
Сьогодні, 16:38
У Харкові російські загарбники обстріляли ринок: загинув 16-річний У Харкові російські загарбники обстріляли ринок: загинув 16-річний
Сьогодні, 16:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
08 березень, 22:20
 1
Футболіста Тимощука позбавлять звання почесного громадянина Луцька
Сьогодні, 17:51
 0
«Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор?»: Зеленський вимагає негайно закрити небо після обстрілу пологового у Маріуполі
Сьогодні, 17:35
 0
У Володимирі провели в останню путь 22-річного Героя
Сьогодні, 17:31
 0
СБУ перехопила розмову російського військового з дружиною
Сьогодні, 17:09
 0
Медіа
відео
1/8