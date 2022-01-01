Футболіста Тимощука позбавлять звання почесного громадянина Луцька
Сьогодні, 17:51
На найближче засідання сесії міськради виносять проект рішення про позбавлення Анатолія Тимощука звання почесного громадянина міста Луцька.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«Анатолій Тимощук за весь час війни не лише не зробив жодної публічної заяви щодо нападу РФ на Україну, а ще й залишився працювати у клубі країни-окупанта», - йдеться у повідомленні Поліщука на офіційній сторінці.
Нагадаємо, раніше Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу зробив заяву щодо порушень Кодексу етики та чесної гри колишнім гравцем збірної країни лучанином Анатолієм Тимощуком.
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«Анатолій Тимощук за весь час війни не лише не зробив жодної публічної заяви щодо нападу РФ на Україну, а ще й залишився працювати у клубі країни-окупанта», - йдеться у повідомленні Поліщука на офіційній сторінці.
Нагадаємо, раніше Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу зробив заяву щодо порушень Кодексу етики та чесної гри колишнім гравцем збірної країни лучанином Анатолієм Тимощуком.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Він просто наплював на українців», – Алієв про лучанина Тимощука, який працює у «Зеніті»
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Коментарі 1
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