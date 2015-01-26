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«Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор?»: Зеленський вимагає негайно закрити небо після обстрілу пологового у Маріуполі

«Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор?»: Зеленський вимагає негайно закрити небо після обстрілу пологового у Маріуполі
Російські окупаційні війська 9 березня відкрили вогонь з артилерії по Маріуполю. Обстрілами зруйнований пологовий будинок №2.

У зв'язку з цим президент України Володимир Зеленський вкотре вимагає закрити небо над Україною.

На своїй офіційній сторінці він опублікував відео з наслідками обстрілу, а також текст:

«Маріуполь. Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство! Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть убивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність».


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Теги: НАТО, закриття неба, Володимир Зеленський, пологовий, Маріуполь
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