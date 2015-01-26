«Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор?»: Зеленський вимагає негайно закрити небо після обстрілу пологового у Маріуполі
Сьогодні, 17:35
Російські окупаційні війська 9 березня відкрили вогонь з артилерії по Маріуполю. Обстрілами зруйнований пологовий будинок №2.
У зв'язку з цим президент України Володимир Зеленський вкотре вимагає закрити небо над Україною.
На своїй офіційній сторінці він опублікував відео з наслідками обстрілу, а також текст:
«Маріуполь. Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство! Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть убивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У зв'язку з цим президент України Володимир Зеленський вкотре вимагає закрити небо над Україною.
На своїй офіційній сторінці він опублікував відео з наслідками обстрілу, а також текст:
«Маріуполь. Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство! Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть убивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність».
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У війні з Росією загинув 40-річний чоловік з Ратнівщини
Сьогодні, 16:23
Коментарі 0
Останні новини
«Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор?»: Зеленський вимагає негайно закрити небо після обстрілу пологового у Маріуполі
Сьогодні, 17:35
У Володимирі провели в останню путь 22-річного Героя
Сьогодні, 17:31
СБУ перехопила розмову російського військового з дружиною
Сьогодні, 17:09
Медіа