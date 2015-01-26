«Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор?»: Зеленський вимагає негайно закрити небо після обстрілу пологового у Маріуполі

Російські окупаційні війська 9 березня відкрили вогонь з артилерії по Маріуполю. ОбстріламиУ зв'язку з цим президент Українивкотре вимагає закрити небо над Україною.На своїй офіційній сторінці він опублікував відео з наслідками обстрілу, а також текст:«Маріуполь. Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство! Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть убивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність».