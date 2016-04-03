СБУ перехопила розмову російського військового з дружиною

СБУ перехопила розмову російського військового з дружиною
Служба безпеки України перехопила розмову одного з російських окупантів з дружиною.

Запис розмови оприлюднили у своєму телеграм-каналі.

Судячи з розмови, Росія залишила власну армію без забезпечення. Російський військовий розповідає, що завдання його роти - постачати ресурси іншим російським окупантам, які пішли вглиб території України.

"Посада моя – їх забезпечувати. Але нас, мою роту, не забезпечує ніхто. Нас забули з великої землі, там де оці п*д*раси сидять, вони забули про те, що нас сюди пнули, нам сюди не возять. Нам доводиться добувати це все. Всі про це знають, тому що ми всі разом перебуваємо", - каже окупант.


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Теги: Війна, РФ, окупанти, СБУ
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