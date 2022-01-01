У Володимирі провели в останню путь 22-річного Героя

9 березня у Володимирі попрощалися з лейтенантом, який загинув в бою за незалежність України.Про це повідомили на офіційній сторінці Володимир-Волинської міської територіальної громади.Зауважують, що 22-річний Герой навчався у НВК №3-ліцеї, минулого року закінчив Національну академію сухопутних військ. Був талановитим музикантом, спортсменом і справжньою гордістю своїх батьків. 5 березня загинув у бою в Одеській області.Попрощатись з бійцем прийшли рідні, близькі, друзі, однокласники, побратими загиблого та чимало містян, які вшанували Героя, стоячи на колінах. З прощальним словом виступили єпископ Володимир-Волинський і Турійський Матфей, священнослужителі, міський голова Ігор Пальонка та голова районної ради Віктор Хиць."Вкотре уся громада сумує, адже ворожі кулі забрали життя Героя України Юліана - молодого хлопця, який хотів жити, про щось мріяв, думав, надіявся, але, на жаль, загинув від руки ворога, який прийшов на нашу землю. Сьогодні ми дякуємо батькам за сина, дякуємо всім, хто боронить волю та незалежність нашої держави. Це важка ціна того, щоб Україна існувала, щоб наш народ був визнаний у всьому світі. Наразі ми усі єдині у боротьбі з російським окупантом, і обов'язково помстимося за смерті наших воїнів та патріотів. Вічна пам’ять Герою, Слава Україні!", - зазначив у прощальному слові міський головаПоховали 22-річного військовослужбовця на Федорівському кладовищі.