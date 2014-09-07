У Маріуполі російські окупанти обстріляли пологовий: є загиблі
Сьогодні, 16:55
Російські окупаційні війська 9 березня відкрили вогонь з артилерії по Маріуполю. Обстрілами зруйновано пологовий будинок №2.
Про це повідомив колишній заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін у Facebook, передає ТСН.
"Щойно 10 хвилин тому російські окупанти нанесли артудар по пологовому будинку №2 у Маріуполі. Зі слів очевидців, пологового будинку більше не існує, багато поранених та вбитих жінок", - написав він.
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Про це повідомив колишній заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін у Facebook, передає ТСН.
"Щойно 10 хвилин тому російські окупанти нанесли артудар по пологовому будинку №2 у Маріуполі. Зі слів очевидців, пологового будинку більше не існує, багато поранених та вбитих жінок", - написав він.
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