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У Маріуполі російські окупанти обстріляли пологовий: є загиблі

У Маріуполі російські окупанти обстріляли пологовий: є загиблі
Російські окупаційні війська 9 березня відкрили вогонь з артилерії по Маріуполю. Обстрілами зруйновано пологовий будинок №2.

Про це повідомив колишній заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін у Facebook, передає ТСН.

"Щойно 10 хвилин тому російські окупанти нанесли артудар по пологовому будинку №2 у Маріуполі. Зі слів очевидців, пологового будинку більше не існує, багато поранених та вбитих жінок", - написав він.




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Теги: Маріуполь, половговий, війна
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