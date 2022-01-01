Напад РФ на лінії постачання зброї Україні призведе до воєнного конфлікту з НАТО, – Столтенберг

Напад РФ на лінії постачання зброї Україні призведе до воєнного конфлікту з НАТО, – Столтенберг
Генеральний секретар НАТО попередив, що напад Росії на лінії постачання країн-союзників, які підтримують Україну зброєю та боєприпасами, стане небезпечною ескалацією війни. Єнс Столтенберг переконаний, що президент Путін знає про це.

Про це він сказав у вівторок в інтерв'ю CBC News, передає ТСН.

"Союзники допомагають Україні відстоювати своє право на самооборону, яке закріплене у статуті ООН", - сказав Столтенберг, зазначивши, що Росія є агресором, а Україна захищається.

Столтенберг підкреслив, якщо РФ здійснить напад на будь-яку країну НАТО чи територію НАТО, це призведе до активації статті 5. Ця стаття Північноатлантичного договору визначає, що напад на одного члена Альянсу є нападом на всі 30 країн-членів.

"Я абсолютно переконаний, що президент Путін знає про це, і ми усуваємо всі підстави для прорахунків, нерозуміння нашого зобов'язання захищати кожен дюйм території НАТО", - сказав Столтенберг.

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Теги: НАТО, війна, РФ
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