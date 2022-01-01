У Харкові російські загарбники обстріляли ринок: загинув 16-річний





Цю інформацію Марина Волобуєва.



Вона розповіла, що у момент обстрілу працювали кілька павільйонів. Російський снаряд влучив у павільйони поряд з ринком.



Директорка ринку наголосила, з початку вторгнення російських військ в Україну підприємцям запропонували розпродати товар або вивезти його у безпечне місце. Однак деякі підприємці продовжили торгувати.



За словами директорки міського Департаменту адмінпослуг та споживчого ринку Вікторії Китайгородська, на сьогодні руйнувань на ринках міста більше не фіксували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько опівдні 9 березня російські військові обстріляли ринок на вулиці Академіка Проскури, 5/7 у Харкові, внаслідок чого загинув 16-річний хлопець.Цю інформацію Суспільному підтвердила директорка ринкуВона розповіла, що у момент обстрілу працювали кілька павільйонів. Російський снаряд влучив у павільйони поряд з ринком.Директорка ринку наголосила, з початку вторгнення російських військ в Україну підприємцям запропонували розпродати товар або вивезти його у безпечне місце. Однак деякі підприємці продовжили торгувати.За словами директорки міського Департаменту адмінпослуг та споживчого ринку, на сьогодні руйнувань на ринках міста більше не фіксували.

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