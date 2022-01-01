За 48 годин на ЧАЕС виникне загроза витоку радіації, – Кулеба

За 48 годин на ЧАЕС виникне загроза витоку радіації, – Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає міжнародне співтовариство негайно вимагати від Росії припинити вогонь і дати ремонтним бригадам якнайшвидше відновити електропостачання на Чорнобильській АЕС.

Про це він написав у Твіттері.

"Єдина лінія електропостачання ЧАЕС і всіх її ядерних об’єктів, які контролює російська армія, пошкоджена. ЧАЕС знеструмлена. Я закликаю все міжнародне співтовариство негайно вимагати від Росії припинити вогонь і дати ремонтним бригадам якнайшвидше відновити електропостачання 1/2", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, очільник МЗС додав, що варварство РФ загрожує всій Європі, тому Путіна треба негайно зупинити:

"Резервні дизель-генератори забезпечать живлення ЧАЕС та її об’єктів протягом 48 годин. Потім відключиться система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива, що загрожуватиме витоком радіації".


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Теги: ЧАЕС, війна, Кулеба
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