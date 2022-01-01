СБУ отримала секретний російський GPS-навігатор
Сьогодні, 15:50
Українські воїни розбомбили танкову групу ворога та її повітряне прикриття, яке складалося з винищувачів Су-30. Тож до СБУ, серед іншого, потрапив секретний GPS-навігатор окупантів.
Про це Служба безпеки України повідомила у фейсбуці.
Українська спецслужба отримала доступ до планів російських окупантів, що дозволить діяти на випередження і ще ефективніше знищувати ворога. На пристрої – всі дані пересувань і "заплановані точки" наступу російських загарбників.
Цей навігатор належав "елітному" 108-му десантно-штурмовому полку противника, який намагався атакувати Миколаїв з боку Костянтинівки.
"Більше того, українські військові збили російські Су-30, які прикривали загарбницький наступ з повітря. Ці "путінські аси" успішно пройшли Сирію і безкарно бомбили там місцеве населення. Утім перший же виліт в Україну виявився останнім для них", - йдеться у дописі.
Тепер на полонених чекають довгі розмови зі слідчими і контррозвідниками СБУ, які встановлюють всіх причетних до війни.
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Про це Служба безпеки України повідомила у фейсбуці.
Українська спецслужба отримала доступ до планів російських окупантів, що дозволить діяти на випередження і ще ефективніше знищувати ворога. На пристрої – всі дані пересувань і "заплановані точки" наступу російських загарбників.
Цей навігатор належав "елітному" 108-му десантно-штурмовому полку противника, який намагався атакувати Миколаїв з боку Костянтинівки.
"Більше того, українські військові збили російські Су-30, які прикривали загарбницький наступ з повітря. Ці "путінські аси" успішно пройшли Сирію і безкарно бомбили там місцеве населення. Утім перший же виліт в Україну виявився останнім для них", - йдеться у дописі.
Тепер на полонених чекають довгі розмови зі слідчими і контррозвідниками СБУ, які встановлюють всіх причетних до війни.
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