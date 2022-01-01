Українські паралімпійці здобули ще дві нагороди

Українські паралімпійці здобули ще дві нагороди
Національна паралімпійська збірна команда України додала у свою медальну скарбничку ще 2 високі нагороди - срібну та бронзову медалі.

Про це повідомляє Верховна Рада України в телеграмі.

Загальна кількість нагород 19: 6 золотих, 8 срібних та 5 бронзових.

Сьогодні, 9 березня, срібну медаль у лижних перегонах (спринт) вибороли Шишкова Оксана з Харківщини з гайдом Марченком Андрієм (м.Киів), бронзову нагороду здобув Вовчинський Григорій, що представляє Вінничину.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро вітає переможців і зичить ще більше нагород.

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Теги: Паралімпійці, Україна
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