Українські паралімпійці здобули ще дві нагороди
Сьогодні, 15:10
Національна паралімпійська збірна команда України додала у свою медальну скарбничку ще 2 високі нагороди - срібну та бронзову медалі.
Про це повідомляє Верховна Рада України в телеграмі.
Загальна кількість нагород 19: 6 золотих, 8 срібних та 5 бронзових.
Сьогодні, 9 березня, срібну медаль у лижних перегонах (спринт) вибороли Шишкова Оксана з Харківщини з гайдом Марченком Андрієм (м.Киів), бронзову нагороду здобув Вовчинський Григорій, що представляє Вінничину.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро вітає переможців і зичить ще більше нагород.
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Про це повідомляє Верховна Рада України в телеграмі.
Загальна кількість нагород 19: 6 золотих, 8 срібних та 5 бронзових.
Сьогодні, 9 березня, срібну медаль у лижних перегонах (спринт) вибороли Шишкова Оксана з Харківщини з гайдом Марченком Андрієм (м.Киів), бронзову нагороду здобув Вовчинський Григорій, що представляє Вінничину.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро вітає переможців і зичить ще більше нагород.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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