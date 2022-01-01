На Житомирщині від авіаударів загинули діти
Сьогодні, 15:01
Унаслідок російського авіаудару по місту Малин Житомирської області загинуло мінімум шість осіб, із них троє - діти.
Про це 9 березня повідомили в ДСНС.
"9 березня у м. Малин під час проведення пошуково- рятувальних робіт фахівці ДСНС дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло загиблого чоловіка", - зазначили рятувальники.
Вони спільно з волонтерами продовжують роботи по розбору завалів.
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Про це 9 березня повідомили в ДСНС.
"9 березня у м. Малин під час проведення пошуково- рятувальних робіт фахівці ДСНС дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло загиблого чоловіка", - зазначили рятувальники.
Вони спільно з волонтерами продовжують роботи по розбору завалів.
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