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На Житомирщині від авіаударів загинули діти

На Житомирщині від авіаударів загинули діти
Унаслідок російського авіаудару по місту Малин Житомирської області загинуло мінімум шість осіб, із них троє - діти.

Про це 9 березня повідомили в ДСНС.

"9 березня у м. Малин під час проведення пошуково- рятувальних робіт фахівці ДСНС дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло загиблого чоловіка", - зазначили рятувальники.

Вони спільно з волонтерами продовжують роботи по розбору завалів.
На Житомирщині від авіаударів загинули діти
На Житомирщині від авіаударів загинули діти

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Теги: Малин, Житомирщина, обстріли
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