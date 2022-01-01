На Житомирщині від авіаударів загинули діти





Про це 9 березня повідомили в ДСНС.



"9 березня у м. Малин під час проведення пошуково- рятувальних робіт фахівці ДСНС дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло загиблого чоловіка", - зазначили рятувальники.



Вони спільно з волонтерами продовжують роботи по розбору завалів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Унаслідок російського авіаудару по місту Малин Житомирської області загинуло мінімум шість осіб, із них троє - діти.Про це 9 березня повідомили в ДСНС."9 березня у м. Малин під час проведення пошуково- рятувальних робіт фахівці ДСНС дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло загиблого чоловіка", - зазначили рятувальники.Вони спільно з волонтерами продовжують роботи по розбору завалів.

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