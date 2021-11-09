Завдяки повідомленням громадян у чатботі за ніч знищили близько 500 одиниць техніки окупантів
Сьогодні, 14:10
На Харківщині знищено близько 500 одиниць техніки окупантів завдяки повідомленням громадян у офіційному чат-боті t.me/stop_russian_war_bot.
Про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.
"Вночі "поклали спати" окупантів на Балаклійському ремонтному заводі. Близько 500 одиниць техніки знищено. Дякуємо за інформацію! Присилайте ще!", - йдеться у повідомленні.
Громадян закликали продовжувати слідкувати за кожним рухом окупантів, ворожої техніки та ДРГ і повідомляти про це у чат-бот. Інформацію бажано надсилати чітку і структуровану, за можливості – з геолокаціями.
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Про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.
"Вночі "поклали спати" окупантів на Балаклійському ремонтному заводі. Близько 500 одиниць техніки знищено. Дякуємо за інформацію! Присилайте ще!", - йдеться у повідомленні.
Громадян закликали продовжувати слідкувати за кожним рухом окупантів, ворожої техніки та ДРГ і повідомляти про це у чат-бот. Інформацію бажано надсилати чітку і структуровану, за можливості – з геолокаціями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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