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Завдяки повідомленням громадян у чатботі за ніч знищили близько 500 одиниць техніки окупантів

Завдяки повідомленням громадян у чатботі за ніч знищили близько 500 одиниць техніки окупантів
На Харківщині знищено близько 500 одиниць техніки окупантів завдяки повідомленням громадян у офіційному чат-боті t.me/stop_russian_war_bot.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.

"Вночі "поклали спати" окупантів на Балаклійському ремонтному заводі. Близько 500 одиниць техніки знищено. Дякуємо за інформацію! Присилайте ще!", - йдеться у повідомленні.

Громадян закликали продовжувати слідкувати за кожним рухом окупантів, ворожої техніки та ДРГ і повідомляти про це у чат-бот. Інформацію бажано надсилати чітку і структуровану, за можливості – з геолокаціями.

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Теги: чат-бот, російська техніка, окупнати
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