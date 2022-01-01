Полонений окупант давав покази у весільному костюмі, бо здав не тільки зброю, а навіть форму. ВІДЕО





Про це повідомляють в



"Тому на допиті СБУ сидить у весільному костюмі, який із жалості йому дали українці. Говорить, що їм обіцяли 3-4 денний переможний марш і теплу зустріч місцевого населення. Натомість вони, покинуті напризволяще своїми командирами, кілька днів блукали в лісах, тікали від місцевих жителів, аж поки не здалися в полон «мисливцям з тероборони», - розповіли в Управлінні.



У СБУ зазначають, цікаво, як розповідатиме нащадкам «бравий» розвідник про свої подвиги в Україні? Чи розкаже, як в болотах на Чернігівщині спалив свій БТР та згубив парадну форму, в якій планував пройтись урочистою ходою Хрещатиком? Чи покаже це відео у костюмі нареченого?



Ось яка вона – «потужна армія путіна»...



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російський загарбник так хотів здатися в полон українцям, що здав не лише свою зброю, але й форму.Про це повідомляють в Управлінні СБ України у Волинській області, оприлюнивши відео."Тому на допиті СБУ сидить у весільному костюмі, який із жалості йому дали українці. Говорить, що їм обіцяли 3-4 денний переможний марш і теплу зустріч місцевого населення. Натомість вони, покинуті напризволяще своїми командирами, кілька днів блукали в лісах, тікали від місцевих жителів, аж поки не здалися в полон «мисливцям з тероборони», - розповіли в Управлінні.У СБУ зазначають, цікаво, як розповідатиме нащадкам «бравий» розвідник про свої подвиги в Україні? Чи розкаже, як в болотах на Чернігівщині спалив свій БТР та згубив парадну форму, в якій планував пройтись урочистою ходою Хрещатиком? Чи покаже це відео у костюмі нареченого?Ось яка вона – «потужна армія путіна»...

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