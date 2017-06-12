Як працює ТРЦ ПортCity у Луцьку

Як працює ТРЦ ПортCity у Луцьку
Від сьогодні, 9 березня, у ТРЦ ПортCity працює низка магазинів.

Про це повідомляють на фейсбук-сторінці ТРЦ.

ПортCity працює з 9 до 15 год без вихідних.

Отже, відкриті такі магазини: Mi Store, Pocket Store, Sister’s Aroma, Watsons, Atlantic, IQOS, RBeauty, Pako Lorente, Scandal, Грегорі Арбер, Жасмін, Зоолюкс, Коза Дереза, Перукарня Nova
Скоріні піцерія, BarberHop, SportSity, Bembi, Modiliani, Calzado,
SportCenter, Фокстрот, Comfy, Алло, Brain, Мегаспорт, Інтертоп, Ябко, Брокард, Обмін Валют, Дарунок, Duna, Goldi.

Також працюють БІЗ банк, Coffeggio, Peonia, Оптика, Флора-Дизайн, Обмінник, Mango-King, ТТТ, Jasmin Lingerie, Lifecell, Сальве.

На вулиці відкриті Квітковий павільон, Aroma Kava, Ключі, Фреш, Doctorpfone, ILoveCoffe, Волинські Солодощі, Coffe&Gelatto, Капелюшок, Kava Avenue, Pasta, Модель, Перукарня, Канцтовари
ТамТам.

Також, нагадують, що наразі підземний паркінг не працює. Запрошують усіх відвідувачів користуватись наземним паркінгом.


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Теги: ПортCity, Луцьк, магазини, варте уваги
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