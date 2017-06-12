Як працює ТРЦ ПортCity у Луцьку





Про це повідомляють на



ПортCity працює з 9 до 15 год без вихідних.



Отже, відкриті такі магазини: Mi Store, Pocket Store, Sister’s Aroma, Watsons, Atlantic, IQOS, RBeauty, Pako Lorente, Scandal, Грегорі Арбер, Жасмін, Зоолюкс, Коза Дереза, Перукарня Nova

Скоріні піцерія, BarberHop, SportSity, Bembi, Modiliani, Calzado,

SportCenter, Фокстрот, Comfy, Алло, Brain, Мегаспорт, Інтертоп, Ябко, Брокард, Обмін Валют, Дарунок, Duna, Goldi.



Також працюють БІЗ банк, Coffeggio, Peonia, Оптика, Флора-Дизайн, Обмінник, Mango-King, ТТТ, Jasmin Lingerie, Lifecell, Сальве.



На вулиці відкриті Квітковий павільон, Aroma Kava, Ключі, Фреш, Doctorpfone, ILoveCoffe, Волинські Солодощі, Coffe&Gelatto, Капелюшок, Kava Avenue, Pasta, Модель, Перукарня, Канцтовари

ТамТам.



Також, нагадують, що наразі підземний паркінг не працює. Запрошують усіх відвідувачів користуватись наземним паркінгом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від сьогодні, 9 березня, у ТРЦ ПортCity працює низка магазинів.Про це повідомляють на фейсбук-сторінці ТРЦ.ПортCity працює з 9 до 15 год без вихідних.Отже, відкриті такі магазини: Mi Store, Pocket Store, Sister’s Aroma, Watsons, Atlantic, IQOS, RBeauty, Pako Lorente, Scandal, Грегорі Арбер, Жасмін, Зоолюкс, Коза Дереза, Перукарня NovaСкоріні піцерія, BarberHop, SportSity, Bembi, Modiliani, Calzado,SportCenter, Фокстрот, Comfy, Алло, Brain, Мегаспорт, Інтертоп, Ябко, Брокард, Обмін Валют, Дарунок, Duna, Goldi.Також працюють БІЗ банк, Coffeggio, Peonia, Оптика, Флора-Дизайн, Обмінник, Mango-King, ТТТ, Jasmin Lingerie, Lifecell, Сальве.На вулиці відкриті Квітковий павільон, Aroma Kava, Ключі, Фреш, Doctorpfone, ILoveCoffe, Волинські Солодощі, Coffe&Gelatto, Капелюшок, Kava Avenue, Pasta, Модель, Перукарня, КанцтовариТамТам.Також, нагадують, що наразі підземний паркінг не працює. Запрошують усіх відвідувачів користуватись наземним паркінгом.

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