УАФ покарала лучанина Анатолія Тимощука за відсутність позиції щодо вторгнення РФ
Сьогодні, 13:23
Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу зробив заяву щодо порушень Кодексу етики та чесної гри колишнім гравцем збірної країни лучанином Анатолієм Тимощуком.
Про це йдеться у заяві комітету.
Тимощук є рекордсменом національної збірної України за кількістю проведених у її складі матчів, чемпіоном України, Німеччини, Росії, переможцем Ліги чемпіонів УЄФА, володарем Суперкубка УЄФА. Протягом 2007—2009 та 2013—2015 років Тимощук А. О. виступав за російський ФК «Зеніт» (Санкт-Петербург) і починаючи з 2017 року працює в структурі клубу як тренер.
З моменту початку військової агресії Росії проти України лучанин мало того що не зробив жодної публічної заяви із цього приводу, так ще й не зупинив свою співпрацю з клубом агресора.
Таким свідомим вибором Тимощук завдає шкоди іміджу українського футболу та порушує п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодексу етики та чесної гри УАФ.
Тож у комітеті вирішили запровадити проти нього низку санкцій:
- позбавити Тимощука тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ;
- ініціювати позбавлення Тимощука всіх державних нагород та почесних звань;
- позбавити Тимощука всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України;
- виключити Тимощука з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ.
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Про це йдеться у заяві комітету.
Тимощук є рекордсменом національної збірної України за кількістю проведених у її складі матчів, чемпіоном України, Німеччини, Росії, переможцем Ліги чемпіонів УЄФА, володарем Суперкубка УЄФА. Протягом 2007—2009 та 2013—2015 років Тимощук А. О. виступав за російський ФК «Зеніт» (Санкт-Петербург) і починаючи з 2017 року працює в структурі клубу як тренер.
З моменту початку військової агресії Росії проти України лучанин мало того що не зробив жодної публічної заяви із цього приводу, так ще й не зупинив свою співпрацю з клубом агресора.
Таким свідомим вибором Тимощук завдає шкоди іміджу українського футболу та порушує п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодексу етики та чесної гри УАФ.
Тож у комітеті вирішили запровадити проти нього низку санкцій:
- позбавити Тимощука тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ;
- ініціювати позбавлення Тимощука всіх державних нагород та почесних звань;
- позбавити Тимощука всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України;
- виключити Тимощука з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ.
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