УАФ покарала лучанина Анатолія Тимощука за відсутність позиції щодо вторгнення РФ

Анатолієм Тимощуком.



Про це йдеться у



Тимощук є рекордсменом національної збірної України за кількістю проведених у її складі матчів, чемпіоном України, Німеччини, Росії, переможцем Ліги чемпіонів УЄФА, володарем Суперкубка УЄФА. Протягом 2007—2009 та 2013—2015 років Тимощук А. О. виступав за російський ФК «Зеніт» (Санкт-Петербург) і починаючи з 2017 року працює в структурі клубу як тренер.



З моменту початку військової агресії Росії проти України лучанин мало того що не зробив жодної публічної заяви із цього приводу, так ще й не зупинив свою співпрацю з клубом агресора.



Таким свідомим вибором Тимощук завдає шкоди іміджу українського футболу та порушує п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодексу етики та чесної гри УАФ.



Тож у комітеті вирішили запровадити проти нього низку санкцій:



- позбавити Тимощука тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ;

- ініціювати позбавлення Тимощука всіх державних нагород та почесних звань;

- позбавити Тимощука всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України;

- виключити Тимощука з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу зробив заяву щодо порушень Кодексу етики та чесної гри колишнім гравцем збірної країни лучаниномПро це йдеться у заяві комітету.Тимощук є рекордсменом національної збірної України за кількістю проведених у її складі матчів, чемпіоном України, Німеччини, Росії, переможцем Ліги чемпіонів УЄФА, володарем Суперкубка УЄФА. Протягом 2007—2009 та 2013—2015 років Тимощук А. О. виступав за російський ФК «Зеніт» (Санкт-Петербург) і починаючи з 2017 року працює в структурі клубу як тренер.З моменту початку військової агресії Росії проти України лучанин мало того що не зробив жодної публічної заяви із цього приводу, так ще й не зупинив свою співпрацю з клубом агресора.Таким свідомим вибором Тимощук завдає шкоди іміджу українського футболу та порушує п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодексу етики та чесної гри УАФ.Тож у комітеті вирішили запровадити проти нього низку санкцій:- позбавити Тимощука тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ;- ініціювати позбавлення Тимощука всіх державних нагород та почесних звань;- позбавити Тимощука всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України;- виключити Тимощука з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ.

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