 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

УАФ покарала лучанина Анатолія Тимощука за відсутність позиції щодо вторгнення РФ

УАФ покарала лучанина Анатолія Тимощука за відсутність позиції щодо вторгнення РФ
Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу зробив заяву щодо порушень Кодексу етики та чесної гри колишнім гравцем збірної країни лучанином Анатолієм Тимощуком.

Про це йдеться у заяві комітету.

Тимощук є рекордсменом національної збірної України за кількістю проведених у її складі матчів, чемпіоном України, Німеччини, Росії, переможцем Ліги чемпіонів УЄФА, володарем Суперкубка УЄФА. Протягом 2007—2009 та 2013—2015 років Тимощук А. О. виступав за російський ФК «Зеніт» (Санкт-Петербург) і починаючи з 2017 року працює в структурі клубу як тренер.

З моменту початку військової агресії Росії проти України лучанин мало того що не зробив жодної публічної заяви із цього приводу, так ще й не зупинив свою співпрацю з клубом агресора.

Таким свідомим вибором Тимощук завдає шкоди іміджу українського футболу та порушує п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодексу етики та чесної гри УАФ.

Тож у комітеті вирішили запровадити проти нього низку санкцій:

- позбавити Тимощука тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ;
- ініціювати позбавлення Тимощука всіх державних нагород та почесних звань;
- позбавити Тимощука всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України;
- виключити Тимощука з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Тимощук, Луцьк, УАФ, санкції, футбол
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У ЄС схвалили нові санкції проти РФ і Білорусі
Сьогодні, 13:30
Розвідка оприлюднила список російських льотчиків, які готуються бомбити українські міста з території Білорусі
Сьогодні, 13:05
«Будемо різати як свиней»: Артем Федецький вступив до тероборони Луцька
Сьогодні, 12:58
Понад дві тисячі порцій щодня: у Луцьку кухарі об’єдналися і годують захисників. ВІДЕО
Сьогодні, 12:25
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
«Хлопці, вибачте, що так мало, я лише школяр»: воїнів з волинської бригади до сліз зворушив грошовий переказ дитини
Добрі новини від ВолиньPost за 7 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як працює ТРЦ ПортCity у Луцьку
Сьогодні, 13:41
У ЄС схвалили нові санкції проти РФ і Білорусі
Сьогодні, 13:30
УАФ покарала лучанина Анатолія Тимощука за відсутність позиції щодо вторгнення РФ
Сьогодні, 13:23
Російський окупант несе втрати в живій сили та техніці: яка ситуація в регіонах станом на 12:00
Сьогодні, 13:20
Розповіли, як працюватимуть школи на Волині
Сьогодні, 13:18
Схожі новини
У ФК «Волинь» – новий центральний хавбек У ФК «Волинь» – новий центральний хавбек
17 лютий, 13:09
«Волинь» на зборах перемогла аматорську команду з Львівщини «Волинь» на зборах перемогла аматорську команду з Львівщини
15 лютий, 21:56
«Волинь» не отримає грошей російського мільярдера «Волинь» не отримає грошей російського мільярдера
24 січень, 21:35
Ексгравець «Волині» та збірної Білорусі отримав 3 роки тюрми за договірні матчі Ексгравець «Волині» та збірної Білорусі отримав 3 роки тюрми за договірні матчі
30 грудень, 2021, 21:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
08 березень, 22:20
 1
Як працює ТРЦ ПортCity у Луцьку
Сьогодні, 13:41
 0
У ЄС схвалили нові санкції проти РФ і Білорусі
Сьогодні, 13:30
 0
УАФ покарала лучанина Анатолія Тимощука за відсутність позиції щодо вторгнення РФ
Сьогодні, 13:23
 0
Російський окупант несе втрати в живій сили та техніці: яка ситуація в регіонах станом на 12:00
Сьогодні, 13:20
 0
Медіа
відео
1/8