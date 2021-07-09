У ЄС схвалили нові санкції проти РФ і Білорусі





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"COREPER II схвалив нові санкції проти російських лідерів та олігархів та членів їхніх сімей, причетних до російської агресії проти України. COREPER II також затвердив санкції, щоб доповнити та узгодити наші заходи з уже прийнятими санкціями" - йдеться у повідомленні.



Також були ухвалені заходи спрямовані на виключення 3 білоруських банків із системи SWIFT. Вони прояснюють питання криптовалют і передбачають перелік технологій і товарів, які не можна експортувати.



"Також були затверджені санкції проти морського сектора" - повідомило французьке головування.



Ці санкції будуть офіційно прийняті Радою ЄС шляхом письмової процедури з метою їх швидкої публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Комітет постійних представників ЄС схвалив розширення санкцій проти РФ і Білорусі за вторгнення в Україну.Як пише "Європейська правда" , про це повідомило французьке головування у Раді ЄС."COREPER II схвалив нові санкції проти російських лідерів та олігархів та членів їхніх сімей, причетних до російської агресії проти України. COREPER II також затвердив санкції, щоб доповнити та узгодити наші заходи з уже прийнятими санкціями" - йдеться у повідомленні.Також були ухвалені заходи спрямовані на виключення 3 білоруських банків із системи SWIFT. Вони прояснюють питання криптовалют і передбачають перелік технологій і товарів, які не можна експортувати."Також були затверджені санкції проти морського сектора" - повідомило французьке головування.Ці санкції будуть офіційно прийняті Радою ЄС шляхом письмової процедури з метою їх швидкої публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу.

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