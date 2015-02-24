Кулеба їде на зустріч з Лавровим: озвучили основні пункти українців. ВІДЕО

Міністр закордонних справвід завтрашніх (10 березня) переговорів із главою МЗС країни-окупанта Росіїне має особливих очікувань, але буде "витискати максимум". Вони відбудуться у столиці Туреччини Анкарі.Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив у себе у Facebook.Кулеба заявив, що наразі триває "дуже серйозна робота, щоб провести зустріч максимально ефективно".Міністр перерахував три пункти українського інтересу на цих переговорах:- припинення вогню;- звільнення від військ окупанта наших територій;- безумовне розв'язання гуманітарних питань, точніше катастроф, створених російською армією в Україні."Ми сильні, ми впевнені в собі. Витискатимемо максимум на користь України та українського народу. Що отримаємо на виході – це вже інше питання", – додав міністр.Кулеба сподівається, що Лавров їде на переговори "добросовісно", а не з пропагандистськими інструкціями, директивами та перспективою Кремля для подальшої війни проти України."Побажайте мені та членам моєї команди успіху. Ми будемо вам вдячні за цю моральну підтримку. Це дуже важливий момент. І я впевнений – чим би ці переговори не завершилися, ми пройдемо його гідно. Тому що ми – українці. Слава Україні!", – сказав глава МЗС.