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Кулеба їде на зустріч з Лавровим: озвучили основні пункти українців. ВІДЕО

Кулеба їде на зустріч з Лавровим: озвучили основні пункти українців. ВІДЕО
Міністр закордонних справ Дмитро Кулебо від завтрашніх (10 березня) переговорів із главою МЗС країни-окупанта Росії Сергієм Ларовим не має особливих очікувань, але буде "витискати максимум". Вони відбудуться у столиці Туреччини Анкарі.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив у себе у Facebook.

Кулеба заявив, що наразі триває "дуже серйозна робота, щоб провести зустріч максимально ефективно".

Міністр перерахував три пункти українського інтересу на цих переговорах:

- припинення вогню;
- звільнення від військ окупанта наших територій;
- безумовне розв'язання гуманітарних питань, точніше катастроф, створених російською армією в Україні.

"Ми сильні, ми впевнені в собі. Витискатимемо максимум на користь України та українського народу. Що отримаємо на виході – це вже інше питання", – додав міністр.

Кулеба сподівається, що Лавров їде на переговори "добросовісно", а не з пропагандистськими інструкціями, директивами та перспективою Кремля для подальшої війни проти України.

"Побажайте мені та членам моєї команди успіху. Ми будемо вам вдячні за цю моральну підтримку. Це дуже важливий момент. І я впевнений – чим би ці переговори не завершилися, ми пройдемо його гідно. Тому що ми – українці. Слава Україні!", – сказав глава МЗС.


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Теги: Кулеба, Лавров, переговори
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