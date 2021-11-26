Розповіли, як працюватимуть школи на Волині





Про це у коментарі сайту новин Луцька і ВолиніЛюдмила Плахотна.



«Поки розробляємо пропозиції. Маємо рекомендацію Міністерства освіти. Це одна рекомендація на всю Україну: організувати, хто як може. Ми плануємо організувати віддалену форму навчання з елементами дистанційного навчання. Це не буде, як таке, дистанційне навчання, але ми будемо давати завдання і приймати виконані роботи. Як ми це організуємо – це буде від кожного педагогічного колективу залежати», – зазначила Людмила Плахотна.



Освітянка додала, що сьогодні також не рекомендується сильно навантажувати мережу Інтернет.



Людмила Плахотна додала, що на нову форму навчання навчальні заклади перейдуть вже з п'ятниці 11 березня, або з понеділка 14 березня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині відновиться освітній процес. Однак, навчання буде віддаленим, і його організація може мати свої особливості у кожному окремо взятому закладі.Про це у коментарі сайту новин Луцька і Волині «Конкурент» зазначила директорка Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації«Поки розробляємо пропозиції. Маємо рекомендацію Міністерства освіти. Це одна рекомендація на всю Україну: організувати, хто як може. Ми плануємо організувати віддалену форму навчання з елементами дистанційного навчання. Це не буде, як таке, дистанційне навчання, але ми будемо давати завдання і приймати виконані роботи. Як ми це організуємо – це буде від кожного педагогічного колективу залежати», – зазначила Людмила Плахотна.Освітянка додала, що сьогодні також не рекомендується сильно навантажувати мережу Інтернет.Людмила Плахотна додала, що на нову форму навчання навчальні заклади перейдуть вже з п'ятниці 11 березня, або з понеділка 14 березня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію