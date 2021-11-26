Розповіли, як працюватимуть школи на Волині
Сьогодні, 13:18
На Волині відновиться освітній процес. Однак, навчання буде віддаленим, і його організація може мати свої особливості у кожному окремо взятому закладі.
Про це у коментарі сайту новин Луцька і Волині «Конкурент» зазначила директорка Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації Людмила Плахотна.
«Поки розробляємо пропозиції. Маємо рекомендацію Міністерства освіти. Це одна рекомендація на всю Україну: організувати, хто як може. Ми плануємо організувати віддалену форму навчання з елементами дистанційного навчання. Це не буде, як таке, дистанційне навчання, але ми будемо давати завдання і приймати виконані роботи. Як ми це організуємо – це буде від кожного педагогічного колективу залежати», – зазначила Людмила Плахотна.
Освітянка додала, що сьогодні також не рекомендується сильно навантажувати мережу Інтернет.
Людмила Плахотна додала, що на нову форму навчання навчальні заклади перейдуть вже з п'ятниці 11 березня, або з понеділка 14 березня.
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Про це у коментарі сайту новин Луцька і Волині «Конкурент» зазначила директорка Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації Людмила Плахотна.
«Поки розробляємо пропозиції. Маємо рекомендацію Міністерства освіти. Це одна рекомендація на всю Україну: організувати, хто як може. Ми плануємо організувати віддалену форму навчання з елементами дистанційного навчання. Це не буде, як таке, дистанційне навчання, але ми будемо давати завдання і приймати виконані роботи. Як ми це організуємо – це буде від кожного педагогічного колективу залежати», – зазначила Людмила Плахотна.
Освітянка додала, що сьогодні також не рекомендується сильно навантажувати мережу Інтернет.
Людмила Плахотна додала, що на нову форму навчання навчальні заклади перейдуть вже з п'ятниці 11 березня, або з понеділка 14 березня.
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