Розвідка оприлюднила список російських льотчиків, які готуються бомбити українські міста з території Білорусі





Про це повідомляє пресслужба



"Кожний українець повинен знати їхні імена! ГУР МО України оприлюднює

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українська розвідка оприлюднила список льотчиків РФ, які планують завдавати ракетно-бомбові удари по українських містах з території Білорусі.Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони "Кожний українець повинен знати їхні імена! ГУР МО України оприлюднює список льотного складу стратегічної авіації Повітряно-космічних сил росії, який планується до переміщення на аеродроми Республіки Білорусь для здійснення ракетно-бомбових ударів по українських містах. Гарантуємо, що ви сповна відчуєте гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним", - зазначають в ГУР МО України.

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