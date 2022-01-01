Розвідка оприлюднила список російських льотчиків, які готуються бомбити українські міста з території Білорусі
Сьогодні, 13:05
Українська розвідка оприлюднила список льотчиків РФ, які планують завдавати ракетно-бомбові удари по українських містах з території Білорусі.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.
"Кожний українець повинен знати їхні імена! ГУР МО України оприлюднює список льотного складу стратегічної авіації Повітряно-космічних сил росії, який планується до переміщення на аеродроми Республіки Білорусь для здійснення ракетно-бомбових ударів по українських містах. Гарантуємо, що ви сповна відчуєте гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним", - зазначають в ГУР МО України.
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Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.
"Кожний українець повинен знати їхні імена! ГУР МО України оприлюднює список льотного складу стратегічної авіації Повітряно-космічних сил росії, який планується до переміщення на аеродроми Республіки Білорусь для здійснення ракетно-бомбових ударів по українських містах. Гарантуємо, що ви сповна відчуєте гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним", - зазначають в ГУР МО України.
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