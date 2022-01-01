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«Будемо різати як свиней»: Артем Федецький вступив до тероборони Луцька

«Будемо різати як свиней»: Артем Федецький вступив до тероборони Луцька
Колишній захисник львівських "Карпат", "Дніпра" та збірної України Артем Федецький приєднався до територіальної оборони Луцька.

Про це він розповів під час телемарафону в ефірі каналу 1+1, пише ТСН.

36-річний футболіст заявив про готовність зі зброєю в руках захищати Україну від російських загарбників.

"У мене також була можливість кудись поїхати, але я б ніколи в житті не вчинив так. Я не так вихований. В цій країні я став тим, ким я є. Тому я готовий стояти тут до кінця. Готовий боронити нашу землю до нашої перемоги. Потрібно буде стріляти - будемо стріляти. Якщо москалі прорвуться сюди, то вони відчують, що таке партизанщина Західної України. Там хлопці їх палять, а ми будемо їх тут різати як свиней. Так воно й буде.

Приємно, що в такий важкий час люди проявляють ініціативу, тому що розуміють всю складність ситуації, наступу цих проклятих окупантів. Ні в які ворота не лізе те, що вони творять на нашій українській землі, як вони поводяться із населенням, як вони вночі бомблять забороненими бомбами наші міста. Це прикро. Душа болить не тільки в мене, а в кожного українця", - сказав Федецький.

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Теги: Артем Федецький, тероборона, Луцьк
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