Понад дві тисячі порцій щодня: у Луцьку кухарі об’єдналися і годують захисників. ВІДЕО





Що мотивує кухарів та чи усього вистачає – у сюжеті



З усмішками та позитивом луцькі кухарі готують обіди на передову. Усі – професіонали, які з початком війни вирішили робити корисну справу.



«У перший день ми проїхалися по блокпостах і подивилися, що в наших людей на блокпостах просто сухпайок. Вирішили із друзями приготувати їм плов. Шеф-кухарі зібралися у групу», – розповів кухар Ілля Будчук.



Усі організувалися, у власників луцьких закладів харчування попросили приміщення. Кухарі розбилися на групи, і нині у Луцьку є сім точок, де щодня готують по 300 порцій.



«Ми готуємо для тероборони, біженців і також для наших військових. Тобто це аеропорт, хлопці на блокпостах. У нас є логіст, який бере замовлення з кожної точки, і відправляємо на кожну точку, яка потребує», – каже Ілля Будчук.



За кухарями закріплені певні точки, куди вони щодня постачають обіди. Більшість продуктів привозять небайдужі лучани та волонтери.



«Є хлопці, які привозять нам цілих баранів, цілих телят», – каже кухар.



Щодня готують перше та основну страву.



Втома, кажуть, дається взнаки, втім, коли згадують про тих, хто щодня бореться за мирне небо на передовій, оптимізму в рази більшає.



На кухнях працюють не лише професійні кухарі. Часто приходять лучани, які просто хочуть допомогти чим можуть. Наприклад, Максим – бармен. Сидіти у такий час без роботи, каже, не зміг.



Микита приїхав з Харкова. Розповідає: коли окупанти почали нищити місто – поїхав до друзів, аби вберегтися і допомагати на волонтерській ниві.



«Перші два дні ще був там, а потім поїхав до друзів, із хлопцями зустрівся і почав допомагати. Хочу допомагати, бо розумію, що не піду до тероборони, бо не вмію там нічого. А готувати можу», – стверджує Микита.



У цілому на всіх точках кухарі готують щодня понад 2 тисячі порцій обідів. Продуктів, кажуть, вистачає, та на логістику і контейнери для пакування страв доводиться витрачати чималі кошти. Тож за можливості просять у лучан матеріальної підтримки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі кухарі об’єдналися, аби у такий непростий час годувати луцьких захисників та біженців. З ранку до смерканку вони трудяться на кухнях, аби вже в обід видавати готові страви.Що мотивує кухарів та чи усього вистачає – у сюжеті 12 каналу З усмішками та позитивом луцькі кухарі готують обіди на передову. Усі – професіонали, які з початком війни вирішили робити корисну справу.«У перший день ми проїхалися по блокпостах і подивилися, що в наших людей на блокпостах просто сухпайок. Вирішили із друзями приготувати їм плов. Шеф-кухарі зібралися у групу», – розповів кухарУсі організувалися, у власників луцьких закладів харчування попросили приміщення. Кухарі розбилися на групи, і нині у Луцьку є сім точок, де щодня готують по 300 порцій.«Ми готуємо для тероборони, біженців і також для наших військових. Тобто це аеропорт, хлопці на блокпостах. У нас є логіст, який бере замовлення з кожної точки, і відправляємо на кожну точку, яка потребує», – каже Ілля Будчук.За кухарями закріплені певні точки, куди вони щодня постачають обіди. Більшість продуктів привозять небайдужі лучани та волонтери.«Є хлопці, які привозять нам цілих баранів, цілих телят», – каже кухар.Щодня готують перше та основну страву.Втома, кажуть, дається взнаки, втім, коли згадують про тих, хто щодня бореться за мирне небо на передовій, оптимізму в рази більшає.На кухнях працюють не лише професійні кухарі. Часто приходять лучани, які просто хочуть допомогти чим можуть. Наприклад,– бармен. Сидіти у такий час без роботи, каже, не зміг.приїхав з Харкова. Розповідає: коли окупанти почали нищити місто – поїхав до друзів, аби вберегтися і допомагати на волонтерській ниві.«Перші два дні ще був там, а потім поїхав до друзів, із хлопцями зустрівся і почав допомагати. Хочу допомагати, бо розумію, що не піду до тероборони, бо не вмію там нічого. А готувати можу», – стверджує Микита.У цілому на всіх точках кухарі готують щодня понад 2 тисячі порцій обідів. Продуктів, кажуть, вистачає, та на логістику і контейнери для пакування страв доводиться витрачати чималі кошти. Тож за можливості просять у лучан матеріальної підтримки.

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