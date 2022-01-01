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Понад дві тисячі порцій щодня: у Луцьку кухарі об’єдналися і годують захисників. ВІДЕО

Понад дві тисячі порцій щодня: у Луцьку кухарі об’єдналися і годують захисників. ВІДЕО
Луцькі кухарі об’єдналися, аби у такий непростий час годувати луцьких захисників та біженців. З ранку до смерканку вони трудяться на кухнях, аби вже в обід видавати готові страви.

Що мотивує кухарів та чи усього вистачає – у сюжеті 12 каналу.

З усмішками та позитивом луцькі кухарі готують обіди на передову. Усі – професіонали, які з початком війни вирішили робити корисну справу.

«У перший день ми проїхалися по блокпостах і подивилися, що в наших людей на блокпостах просто сухпайок. Вирішили із друзями приготувати їм плов. Шеф-кухарі зібралися у групу», – розповів кухар Ілля Будчук.

Усі організувалися, у власників луцьких закладів харчування попросили приміщення. Кухарі розбилися на групи, і нині у Луцьку є сім точок, де щодня готують по 300 порцій.

«Ми готуємо для тероборони, біженців і також для наших військових. Тобто це аеропорт, хлопці на блокпостах. У нас є логіст, який бере замовлення з кожної точки, і відправляємо на кожну точку, яка потребує», – каже Ілля Будчук.

За кухарями закріплені певні точки, куди вони щодня постачають обіди. Більшість продуктів привозять небайдужі лучани та волонтери.

«Є хлопці, які привозять нам цілих баранів, цілих телят», – каже кухар.

Щодня готують перше та основну страву.

Втома, кажуть, дається взнаки, втім, коли згадують про тих, хто щодня бореться за мирне небо на передовій, оптимізму в рази більшає.

На кухнях працюють не лише професійні кухарі. Часто приходять лучани, які просто хочуть допомогти чим можуть. Наприклад, Максим – бармен. Сидіти у такий час без роботи, каже, не зміг.

Микита приїхав з Харкова. Розповідає: коли окупанти почали нищити місто – поїхав до друзів, аби вберегтися і допомагати на волонтерській ниві.

«Перші два дні ще був там, а потім поїхав до друзів, із хлопцями зустрівся і почав допомагати. Хочу допомагати, бо розумію, що не піду до тероборони, бо не вмію там нічого. А готувати можу», – стверджує Микита.

У цілому на всіх точках кухарі готують щодня понад 2 тисячі порцій обідів. Продуктів, кажуть, вистачає, та на логістику і контейнери для пакування страв доводиться витрачати чималі кошти. Тож за можливості просять у лучан матеріальної підтримки.

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Теги: Росія, Україна, війна, Луцьк, кухарі
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