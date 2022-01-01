Понад дві тисячі порцій щодня: у Луцьку кухарі об’єдналися і годують захисників. ВІДЕО
Сьогодні, 12:25
Луцькі кухарі об’єдналися, аби у такий непростий час годувати луцьких захисників та біженців. З ранку до смерканку вони трудяться на кухнях, аби вже в обід видавати готові страви.
Що мотивує кухарів та чи усього вистачає – у сюжеті 12 каналу.
З усмішками та позитивом луцькі кухарі готують обіди на передову. Усі – професіонали, які з початком війни вирішили робити корисну справу.
«У перший день ми проїхалися по блокпостах і подивилися, що в наших людей на блокпостах просто сухпайок. Вирішили із друзями приготувати їм плов. Шеф-кухарі зібралися у групу», – розповів кухар Ілля Будчук.
Усі організувалися, у власників луцьких закладів харчування попросили приміщення. Кухарі розбилися на групи, і нині у Луцьку є сім точок, де щодня готують по 300 порцій.
«Ми готуємо для тероборони, біженців і також для наших військових. Тобто це аеропорт, хлопці на блокпостах. У нас є логіст, який бере замовлення з кожної точки, і відправляємо на кожну точку, яка потребує», – каже Ілля Будчук.
За кухарями закріплені певні точки, куди вони щодня постачають обіди. Більшість продуктів привозять небайдужі лучани та волонтери.
«Є хлопці, які привозять нам цілих баранів, цілих телят», – каже кухар.
Щодня готують перше та основну страву.
Втома, кажуть, дається взнаки, втім, коли згадують про тих, хто щодня бореться за мирне небо на передовій, оптимізму в рази більшає.
На кухнях працюють не лише професійні кухарі. Часто приходять лучани, які просто хочуть допомогти чим можуть. Наприклад, Максим – бармен. Сидіти у такий час без роботи, каже, не зміг.
Микита приїхав з Харкова. Розповідає: коли окупанти почали нищити місто – поїхав до друзів, аби вберегтися і допомагати на волонтерській ниві.
«Перші два дні ще був там, а потім поїхав до друзів, із хлопцями зустрівся і почав допомагати. Хочу допомагати, бо розумію, що не піду до тероборони, бо не вмію там нічого. А готувати можу», – стверджує Микита.
У цілому на всіх точках кухарі готують щодня понад 2 тисячі порцій обідів. Продуктів, кажуть, вистачає, та на логістику і контейнери для пакування страв доводиться витрачати чималі кошти. Тож за можливості просять у лучан матеріальної підтримки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Що мотивує кухарів та чи усього вистачає – у сюжеті 12 каналу.
З усмішками та позитивом луцькі кухарі готують обіди на передову. Усі – професіонали, які з початком війни вирішили робити корисну справу.
«У перший день ми проїхалися по блокпостах і подивилися, що в наших людей на блокпостах просто сухпайок. Вирішили із друзями приготувати їм плов. Шеф-кухарі зібралися у групу», – розповів кухар Ілля Будчук.
Усі організувалися, у власників луцьких закладів харчування попросили приміщення. Кухарі розбилися на групи, і нині у Луцьку є сім точок, де щодня готують по 300 порцій.
«Ми готуємо для тероборони, біженців і також для наших військових. Тобто це аеропорт, хлопці на блокпостах. У нас є логіст, який бере замовлення з кожної точки, і відправляємо на кожну точку, яка потребує», – каже Ілля Будчук.
За кухарями закріплені певні точки, куди вони щодня постачають обіди. Більшість продуктів привозять небайдужі лучани та волонтери.
«Є хлопці, які привозять нам цілих баранів, цілих телят», – каже кухар.
Щодня готують перше та основну страву.
Втома, кажуть, дається взнаки, втім, коли згадують про тих, хто щодня бореться за мирне небо на передовій, оптимізму в рази більшає.
На кухнях працюють не лише професійні кухарі. Часто приходять лучани, які просто хочуть допомогти чим можуть. Наприклад, Максим – бармен. Сидіти у такий час без роботи, каже, не зміг.
Микита приїхав з Харкова. Розповідає: коли окупанти почали нищити місто – поїхав до друзів, аби вберегтися і допомагати на волонтерській ниві.
«Перші два дні ще був там, а потім поїхав до друзів, із хлопцями зустрівся і почав допомагати. Хочу допомагати, бо розумію, що не піду до тероборони, бо не вмію там нічого. А готувати можу», – стверджує Микита.
У цілому на всіх точках кухарі готують щодня понад 2 тисячі порцій обідів. Продуктів, кажуть, вистачає, та на логістику і контейнери для пакування страв доводиться витрачати чималі кошти. Тож за можливості просять у лучан матеріальної підтримки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У ЄС схвалили нові санкції проти РФ і Білорусі
Сьогодні, 13:30
Коментарі 0
Останні новини
Понад дві тисячі порцій щодня: у Луцьку кухарі об’єдналися і годують захисників. ВІДЕО
Сьогодні, 12:25
Російський полонений зізнався, що був відправлений на війну, а не «навчання»: на захоплення Харкова дали три дні
Сьогодні, 12:00
Українів просять не поширювати інформацію про надання допомоги ЗСУ закордонними партнерами
Сьогодні, 11:54
Медіа