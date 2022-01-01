Російський полонений зізнався, що був відправлений на війну, а не «навчання»: на захоплення Харкова дали три дні

Російський полонений зізнався, що був відправлений на війну, а не «навчання»: на захоплення Харкова дали три дні
СБУ оприлюднили відео з російським полоненим, який зізнався, що їхав на війну: був дозвіл стріляти у мирне населення.

Про це повідомляють на сторінці Служби безпеки України у фейсбуці.

На захоплення Харкова окупантам дали три дні.

«Була команда захопити місто, окупувати всі основні дороги, перекрити виходи цивільних і зайняти Харків. Також мали дозвіл відкривати вогонь по мирному населенню і всім жителям міста», - говорить полонений начальник взводу.

Утім замість «легкої прогулянки» Україною на ворога чекав тотальний розгром.

Із цілого взводу загарбників вижив лише офіцер на відео та один із солдатів. І лише тому, що вони здалися в полон.

Тепер усі поставлені перед ворогами задачі вивчають і документують слідчі та контррозвідники СБУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
«Хлопці, вибачте, що так мало, я лише школяр»: воїнів з волинської бригади до сліз зворушив грошовий переказ дитини
Добрі новини від ВолиньPost за 7 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російський полонений зізнався, що був відправлений на війну, а не «навчання»: на захоплення Харкова дали три дні
Сьогодні, 12:00
Українів просять не поширювати інформацію про надання допомоги ЗСУ закордонними партнерами
Сьогодні, 11:54
Лучан попереджають, що спалювання листя може прирівнятися до диверсійної роботи
Сьогодні, 11:41
«Відкрийте очі, ви зробили замало»: Кулеба звернувся до Німеччини
Сьогодні, 11:32
Ситуація на Волині дозволяє повертатися до роботи, – Погуляйко
Сьогодні, 11:26
Схожі новини
«Відкрийте очі, ви зробили замало»: Кулеба звернувся до Німеччини «Відкрийте очі, ви зробили замало»: Кулеба звернувся до Німеччини
Сьогодні, 11:32
Якими будуть зарплати бюджетників під час війни Якими будуть зарплати бюджетників під час війни
Сьогодні, 11:05
Онкохворих дітей з-під обстрілів евакуювали до Польщі Онкохворих дітей з-під обстрілів евакуювали до Польщі
Сьогодні, 10:50
«У Луцьку запрацював центр допомоги біженцям»: Поліщук доповів про ситуацію на ранок 9 березня. ВІДЕО «У Луцьку запрацював центр допомоги біженцям»: Поліщук доповів про ситуацію на ранок 9 березня. ВІДЕО
Сьогодні, 10:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
08 березень, 22:20
 1
Російський полонений зізнався, що був відправлений на війну, а не «навчання»: на захоплення Харкова дали три дні
Сьогодні, 12:00
 0
Українів просять не поширювати інформацію про надання допомоги ЗСУ закордонними партнерами
Сьогодні, 11:54
 0
Лучан попереджають, що спалювання листя може прирівнятися до диверсійної роботи
Сьогодні, 11:41
 0
«Відкрийте очі, ви зробили замало»: Кулеба звернувся до Німеччини
Сьогодні, 11:32
 0
Медіа
відео
1/8