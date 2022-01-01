Російський полонений зізнався, що був відправлений на війну, а не «навчання»: на захоплення Харкова дали три дні
Сьогодні, 12:00
СБУ оприлюднили відео з російським полоненим, який зізнався, що їхав на війну: був дозвіл стріляти у мирне населення.
Про це повідомляють на сторінці Служби безпеки України у фейсбуці.
На захоплення Харкова окупантам дали три дні.
«Була команда захопити місто, окупувати всі основні дороги, перекрити виходи цивільних і зайняти Харків. Також мали дозвіл відкривати вогонь по мирному населенню і всім жителям міста», - говорить полонений начальник взводу.
Утім замість «легкої прогулянки» Україною на ворога чекав тотальний розгром.
Із цілого взводу загарбників вижив лише офіцер на відео та один із солдатів. І лише тому, що вони здалися в полон.
Тепер усі поставлені перед ворогами задачі вивчають і документують слідчі та контррозвідники СБУ.
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Про це повідомляють на сторінці Служби безпеки України у фейсбуці.
На захоплення Харкова окупантам дали три дні.
«Була команда захопити місто, окупувати всі основні дороги, перекрити виходи цивільних і зайняти Харків. Також мали дозвіл відкривати вогонь по мирному населенню і всім жителям міста», - говорить полонений начальник взводу.
Утім замість «легкої прогулянки» Україною на ворога чекав тотальний розгром.
Із цілого взводу загарбників вижив лише офіцер на відео та один із солдатів. І лише тому, що вони здалися в полон.
Тепер усі поставлені перед ворогами задачі вивчають і документують слідчі та контррозвідники СБУ.
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