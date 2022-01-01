Українів просять не поширювати інформацію про надання допомоги ЗСУ закордонними партнерами





Про це



"Військово-технічне співробітництво – дуже делікатна сфера, яка вимагає надзвичайно виваженого підходу до публічних коментарів. Особливо – в період війни. У зв’язку з цим я звертаюся з проханням до усіх. Будь ласка, не поширюйте повідомлення щодо надання певними країнами тієї чи іншої зброї нашій державі. Утримайтесь від коментарів з цього приводу. Залиште право висловлюватись на ці теми виключно офіційним особам. Інколи це створює інформаційний фон, який негативно впливає на результат", - написав Резніков.



Він додав, що це може ускладнити отримання додаткових спроможностей ЗСУ, які вона просто повинна отримати, а внаслідок цього Україна може нести втрати, яких ми могли б уникнути



"Ворог не повинен знати, чого йому чекати. Нехай це буде для нього неприємним сюрпризом. Сподівають на розуміння", - резюмував міністр оборони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр оборони України звернувся до громадян з проханням не поширювати, не розміщувати та не коментувати дописи про надання зброї ЗСУ з-за кордону.Про це йдеться на сторінці Міноборони."Військово-технічне співробітництво – дуже делікатна сфера, яка вимагає надзвичайно виваженого підходу до публічних коментарів. Особливо – в період війни. У зв’язку з цим я звертаюся з проханням до усіх. Будь ласка, не поширюйте повідомлення щодо надання певними країнами тієї чи іншої зброї нашій державі. Утримайтесь від коментарів з цього приводу. Залиште право висловлюватись на ці теми виключно офіційним особам. Інколи це створює інформаційний фон, який негативно впливає на результат", - написав Резніков.Він додав, що це може ускладнити отримання додаткових спроможностей ЗСУ, які вона просто повинна отримати, а внаслідок цього Україна може нести втрати, яких ми могли б уникнути"Ворог не повинен знати, чого йому чекати. Нехай це буде для нього неприємним сюрпризом. Сподівають на розуміння", - резюмував міністр оборони.

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