Лучан попереджають, що спалювання листя може прирівнятися до диверсійної роботи

Незважаючи на доволі прохолодну та вологу погоду, що встановилась на території Волинського регіону, спостерігаються непоодинокі випадки спалювання мешканцями області сухої рослинності.Про це повідомляють у пресслужбі Луцькради.Такі дії суттєво відволікають органи та підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій України від здійснення своїх безпосередніх функцій та спричиняють значні витрати паливно-мастильних матеріалів для ліквідації таких пожеж, що, у свою чергу, суттєво обмежує можливості пожежно-рятувальної служби оперативно реагувати на випадки можливих пожеж та руйнувань, що можуть виникнути у разі загострення військових дій.Окрім цього, спалювання сухої рослинності у військовий час може бути прирівняне до диверсійної роботи, що спрямована на обмеження огляду місцевості бійцями ЗСУ та територіальної оборони, подання світлових сигналів збройними силам Російської Федерації.Особи, винні у виникненні пожеж у екосистемах будуть притягатись до адміністративної відповідальності відповідно до чинного законодавства.