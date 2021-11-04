Лучан попереджають, що спалювання листя може прирівнятися до диверсійної роботи
Сьогодні, 11:41
Незважаючи на доволі прохолодну та вологу погоду, що встановилась на території Волинського регіону, спостерігаються непоодинокі випадки спалювання мешканцями області сухої рослинності.
Про це повідомляють у пресслужбі Луцькради.
Такі дії суттєво відволікають органи та підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій України від здійснення своїх безпосередніх функцій та спричиняють значні витрати паливно-мастильних матеріалів для ліквідації таких пожеж, що, у свою чергу, суттєво обмежує можливості пожежно-рятувальної служби оперативно реагувати на випадки можливих пожеж та руйнувань, що можуть виникнути у разі загострення військових дій.
Окрім цього, спалювання сухої рослинності у військовий час може бути прирівняне до диверсійної роботи, що спрямована на обмеження огляду місцевості бійцями ЗСУ та територіальної оборони, подання світлових сигналів збройними силам Російської Федерації.
Особи, винні у виникненні пожеж у екосистемах будуть притягатись до адміністративної відповідальності відповідно до чинного законодавства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють у пресслужбі Луцькради.
Такі дії суттєво відволікають органи та підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій України від здійснення своїх безпосередніх функцій та спричиняють значні витрати паливно-мастильних матеріалів для ліквідації таких пожеж, що, у свою чергу, суттєво обмежує можливості пожежно-рятувальної служби оперативно реагувати на випадки можливих пожеж та руйнувань, що можуть виникнути у разі загострення військових дій.
Окрім цього, спалювання сухої рослинності у військовий час може бути прирівняне до диверсійної роботи, що спрямована на обмеження огляду місцевості бійцями ЗСУ та територіальної оборони, подання світлових сигналів збройними силам Російської Федерації.
Особи, винні у виникненні пожеж у екосистемах будуть притягатись до адміністративної відповідальності відповідно до чинного законодавства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Російський полонений зізнався, що був відправлений на війну, а не «навчання»: на захоплення Харкова дали три дні
Сьогодні, 12:00
Українів просять не поширювати інформацію про надання допомоги ЗСУ закордонними партнерами
Сьогодні, 11:54
Лучан попереджають, що спалювання листя може прирівнятися до диверсійної роботи
Сьогодні, 11:41
Ситуація на Волині дозволяє повертатися до роботи, – Погуляйко
Сьогодні, 11:26
Медіа