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Ситуація на Волині дозволяє повертатися до роботи, – Погуляйко

Ситуація на Волині дозволяє повертатися до роботи, – Погуляйко
Голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко розповів, що на 13-ий день війни в області все спокійно та контрольовано.

Про це йдеться у його новому відеозверненні.

Він заявляє, що ситуація на Волині дозволяє повертатися до роботи.

"Гуманітарну допомогу продовжуємо приймати та відправляти в регіони, де цього чекають", - каже Погуляйко.

Щодо ситуації з вантажами на кордоні - Уряд декілька днів тому спростив правила для ввезення гуманітарної допомоги до України.

Згідно цих правил достатньо надати інформацію про вантаж, авто та кінцевого отримувача для державної прикордонної служби. І лише на цьому етапі ОДА та РДА допомагають збирати цю інформацію та централізовано подавати прикордонникам.

"Ніхто не тримає вантажів на кордоні. Навпаки - в телефонному режимі оперативно допомагаємо перетнути кордон", - сказав губернатор.

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Теги: Погуляйко, Волинь, ситуація
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