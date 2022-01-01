Ситуація на Волині дозволяє повертатися до роботи, – Погуляйко
Сьогодні, 11:26
Голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко розповів, що на 13-ий день війни в області все спокійно та контрольовано.
Про це йдеться у його новому відеозверненні.
Він заявляє, що ситуація на Волині дозволяє повертатися до роботи.
"Гуманітарну допомогу продовжуємо приймати та відправляти в регіони, де цього чекають", - каже Погуляйко.
Щодо ситуації з вантажами на кордоні - Уряд декілька днів тому спростив правила для ввезення гуманітарної допомоги до України.
Згідно цих правил достатньо надати інформацію про вантаж, авто та кінцевого отримувача для державної прикордонної служби. І лише на цьому етапі ОДА та РДА допомагають збирати цю інформацію та централізовано подавати прикордонникам.
"Ніхто не тримає вантажів на кордоні. Навпаки - в телефонному режимі оперативно допомагаємо перетнути кордон", - сказав губернатор.
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Про це йдеться у його новому відеозверненні.
Він заявляє, що ситуація на Волині дозволяє повертатися до роботи.
"Гуманітарну допомогу продовжуємо приймати та відправляти в регіони, де цього чекають", - каже Погуляйко.
Щодо ситуації з вантажами на кордоні - Уряд декілька днів тому спростив правила для ввезення гуманітарної допомоги до України.
Згідно цих правил достатньо надати інформацію про вантаж, авто та кінцевого отримувача для державної прикордонної служби. І лише на цьому етапі ОДА та РДА допомагають збирати цю інформацію та централізовано подавати прикордонникам.
"Ніхто не тримає вантажів на кордоні. Навпаки - в телефонному режимі оперативно допомагаємо перетнути кордон", - сказав губернатор.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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