Ситуація на Волині дозволяє повертатися до роботи, – Погуляйко

Голова Волинської обласної військової адміністраціїрозповів, що на 13-ий день війни в області все спокійно та контрольовано.Про це йдеться у його новому відеозверненні.Він заявляє, що ситуація на Волині дозволяє повертатися до роботи."Гуманітарну допомогу продовжуємо приймати та відправляти в регіони, де цього чекають", - каже Погуляйко.Щодо ситуації з вантажами на кордоні - Уряд декілька днів тому спростив правила для ввезення гуманітарної допомоги до України.Згідно цих правил достатньо надати інформацію про вантаж, авто та кінцевого отримувача для державної прикордонної служби. І лише на цьому етапі ОДА та РДА допомагають збирати цю інформацію та централізовано подавати прикордонникам."Ніхто не тримає вантажів на кордоні. Навпаки - в телефонному режимі оперативно допомагаємо перетнути кордон", - сказав губернатор.