Волинський обласний центр зайнятості відновлює роботу
Сьогодні, 10:55
Від сьогодні, 9 березня, Волинський обласний центр зайнятості та його філії повертаються до звичного режиму роботи.
Про це інформують у пресслужбі установи.
Усі центри зайнятості відновлюють особистий прийом громадян і готові до надання комплексу послуг зі сприяння у працевлаштуванні не тільки онлайн, а й безпосередньо у центрах зайнятості.
Перелік контактів усіх центрів зайнятості по області можна знайти за посиланням.
У разі виникнення запитань – телефонуйте на гарячу лінію обласного центру зайнятості (0332) 72-52-40
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують у пресслужбі установи.
Усі центри зайнятості відновлюють особистий прийом громадян і готові до надання комплексу послуг зі сприяння у працевлаштуванні не тільки онлайн, а й безпосередньо у центрах зайнятості.
Перелік контактів усіх центрів зайнятості по області можна знайти за посиланням.
У разі виникнення запитань – телефонуйте на гарячу лінію обласного центру зайнятості (0332) 72-52-40
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ситуація на Волині дозволяє повертатися до роботи, – Погуляйко
Сьогодні, 11:26
Якими будуть зарплати бюджетників під час війни
Сьогодні, 11:05
Волинський обласний центр зайнятості відновлює роботу
Сьогодні, 10:55
Онкохворих дітей з-під обстрілів евакуювали до Польщі
Сьогодні, 10:50
Медіа