Волинський обласний центр зайнятості відновлює роботу





Про це інформують у пресслужбі установи.



Усі центри зайнятості відновлюють особистий прийом громадян і готові до надання комплексу послуг зі сприяння у працевлаштуванні не тільки онлайн, а й безпосередньо у центрах зайнятості.



Перелік контактів усіх центрів зайнятості по області можна знайти



У разі виникнення запитань – телефонуйте на гарячу лінію обласного центру зайнятості (0332) 72-52-40



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від сьогодні, 9 березня, Волинський обласний центр зайнятості та його філії повертаються до звичного режиму роботи.Про це інформують у пресслужбі установи.Усі центри зайнятості відновлюють особистий прийом громадян і готові до надання комплексу послуг зі сприяння у працевлаштуванні не тільки онлайн, а й безпосередньо у центрах зайнятості.Перелік контактів усіх центрів зайнятості по області можна знайти за посиланням У разі виникнення запитань – телефонуйте на гарячу лінію обласного центру зайнятості (0332) 72-52-40

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