Волинський обласний центр зайнятості відновлює роботу

Волинський обласний центр зайнятості відновлює роботу
Від сьогодні, 9 березня, Волинський обласний центр зайнятості та його філії повертаються до звичного режиму роботи.

Про це інформують у пресслужбі установи.

Усі центри зайнятості відновлюють особистий прийом громадян і готові до надання комплексу послуг зі сприяння у працевлаштуванні не тільки онлайн, а й безпосередньо у центрах зайнятості.

Перелік контактів усіх центрів зайнятості по області можна знайти за посиланням.

У разі виникнення запитань – телефонуйте на гарячу лінію обласного центру зайнятості (0332) 72-52-40

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Теги: центр зайнятості, Волинь, робота
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