Онкохворих дітей з-під обстрілів евакуювали до Польщі





Про це Олена Зеленська.



"Нам вдалося налагодити систему безпечного доправлення українських дітей на продовження лікування. Спочатку діток транспортують до Львова, у Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр. Там їх дообстежують, стабілізують їхній стан, відновлюють медичну документацію та перекладають її різними мовами. Далі – Польща. Там розгорнуто хаб, де дітки отримають діагностику й медичну підтримку. Він став можливим завдяки особистому залученню канцелярії президента Польщі та участі професора Пьотра Чаудерни", - сказала перша леді країни.



Вже після цього маленьких пацієнтів за підтримки міжнародної онкологічної спільноти розподілять на постійне лікування: частина залишиться у Польщі, частина перенаправиться в інші країни, зокрема до Франції, Італії, Німеччини.



"От і вчора 73 дитини вирушили до Польщі. І такого проєкту в медичній практиці світу ще не було ніколи. Дякую за цю унікальну та величезну роботу МОЗу і його очільнику Віктор Ляшко, заступниці міністра Ірині Микичак. Саме її група контактує з експертами та лікарями зарубіжних країн. Дякую львівським дитячим лікарям, особливо Роману Кізимі та команді ЗУСДМУ, які ведуть маленьких героїв до перемоги", - зазначила Олена Зеленська.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Це – маленькі онкологічні пацієнти з України. Іще вчора вони ховалися від обстрілів у підвалах клінік, а тепер перетинають польський кордон, назустріч безпеці а головне – продовженню лікування.Про це повідомила дружина президента України"Нам вдалося налагодити систему безпечного доправлення українських дітей на продовження лікування. Спочатку діток транспортують до Львова, у Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр. Там їх дообстежують, стабілізують їхній стан, відновлюють медичну документацію та перекладають її різними мовами. Далі – Польща. Там розгорнуто хаб, де дітки отримають діагностику й медичну підтримку. Він став можливим завдяки особистому залученню канцелярії президента Польщі та участі професора Пьотра Чаудерни", - сказала перша леді країни.Вже після цього маленьких пацієнтів за підтримки міжнародної онкологічної спільноти розподілять на постійне лікування: частина залишиться у Польщі, частина перенаправиться в інші країни, зокрема до Франції, Італії, Німеччини."От і вчора 73 дитини вирушили до Польщі. І такого проєкту в медичній практиці світу ще не було ніколи. Дякую за цю унікальну та величезну роботу МОЗу і його очільнику, заступниці міністра. Саме її група контактує з експертами та лікарями зарубіжних країн. Дякую львівським дитячим лікарям, особливота команді ЗУСДМУ, які ведуть маленьких героїв до перемоги", - зазначила Олена Зеленська.

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