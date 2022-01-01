Онкохворих дітей з-під обстрілів евакуювали до Польщі

Онкохворих дітей з-під обстрілів евакуювали до Польщі
Це – маленькі онкологічні пацієнти з України. Іще вчора вони ховалися від обстрілів у підвалах клінік, а тепер перетинають польський кордон, назустріч безпеці а головне – продовженню лікування.

Про це повідомила дружина президента України Олена Зеленська.

"Нам вдалося налагодити систему безпечного доправлення українських дітей на продовження лікування. Спочатку діток транспортують до Львова, у Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр. Там їх дообстежують, стабілізують їхній стан, відновлюють медичну документацію та перекладають її різними мовами. Далі – Польща. Там розгорнуто хаб, де дітки отримають діагностику й медичну підтримку. Він став можливим завдяки особистому залученню канцелярії президента Польщі та участі професора Пьотра Чаудерни", - сказала перша леді країни.
Онкохворих дітей з-під обстрілів евакуювали до Польщі

Вже після цього маленьких пацієнтів за підтримки міжнародної онкологічної спільноти розподілять на постійне лікування: частина залишиться у Польщі, частина перенаправиться в інші країни, зокрема до Франції, Італії, Німеччини.

"От і вчора 73 дитини вирушили до Польщі. І такого проєкту в медичній практиці світу ще не було ніколи. Дякую за цю унікальну та величезну роботу МОЗу і його очільнику Віктор Ляшко, заступниці міністра Ірині Микичак. Саме її група контактує з експертами та лікарями зарубіжних країн. Дякую львівським дитячим лікарям, особливо Роману Кізимі та команді ЗУСДМУ, які ведуть маленьких героїв до перемоги", - зазначила Олена Зеленська.
Онкохворих дітей з-під обстрілів евакуювали до Польщі

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Теги: Росія, Україна, війна, діти
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