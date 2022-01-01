Україна та РФ погодили припинення вогню для евакуації шістьма «зеленими» коридорами

Україна та Російська Федерація погодили припинення вогню з 9:00 до 21:00 для евакуації населення шістьма гуманітарними коридорами.Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Українина брифінгу 9 березня.Військові погоджуються припинити вогонь з 9:00 до 21:00.За наступними напрямками відкриваються такі коридори:Енергодар - Запоріжжя.Суми - в напрямку Полтави.З Маріуполя в напрямку Запоріжжя.Волноваха - в напрямку міста Покровськ.Ізюм - Лозова.А також Київська область: з міст Буча, Ворзель, Ірпінь. Бородянка, Гостомель в місто Київ через Стоянка, Білгородка."Окремо хочу зупинитися на місті Ворзель. Там, в будинку "Малятко" 50 діток і 26 людей персоналу. Це окрема спецоперація по цьому дитячому будинку. Ми дуже просимо війська РФ дотримуватися взятих ними на себе зобов’язань", - сказала Верещук.