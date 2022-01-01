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Україна та РФ погодили припинення вогню для евакуації шістьма «зеленими» коридорами

Україна та РФ погодили припинення вогню для евакуації шістьма «зеленими» коридорами
Україна та Російська Федерація погодили припинення вогню з 9:00 до 21:00 для евакуації населення шістьма гуманітарними коридорами.

Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу 9 березня.

Військові погоджуються припинити вогонь з 9:00 до 21:00.

За наступними напрямками відкриваються такі коридори:

Енергодар - Запоріжжя.

Суми - в напрямку Полтави.

З Маріуполя в напрямку Запоріжжя.

Волноваха - в напрямку міста Покровськ.

Ізюм - Лозова.

А також Київська область: з міст Буча, Ворзель, Ірпінь. Бородянка, Гостомель в місто Київ через Стоянка, Білгородка.

"Окремо хочу зупинитися на місті Ворзель. Там, в будинку "Малятко" 50 діток і 26 людей персоналу. Це окрема спецоперація по цьому дитячому будинку. Ми дуже просимо війська РФ дотримуватися взятих ними на себе зобов’язань", - сказала Верещук.

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Теги: евакуація, зелений коридор
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