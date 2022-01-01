Україна та РФ погодили припинення вогню для евакуації шістьма «зеленими» коридорами
Сьогодні, 10:20
Україна та Російська Федерація погодили припинення вогню з 9:00 до 21:00 для евакуації населення шістьма гуманітарними коридорами.
Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу 9 березня.
Військові погоджуються припинити вогонь з 9:00 до 21:00.
За наступними напрямками відкриваються такі коридори:
Енергодар - Запоріжжя.
Суми - в напрямку Полтави.
З Маріуполя в напрямку Запоріжжя.
Волноваха - в напрямку міста Покровськ.
Ізюм - Лозова.
А також Київська область: з міст Буча, Ворзель, Ірпінь. Бородянка, Гостомель в місто Київ через Стоянка, Білгородка.
"Окремо хочу зупинитися на місті Ворзель. Там, в будинку "Малятко" 50 діток і 26 людей персоналу. Це окрема спецоперація по цьому дитячому будинку. Ми дуже просимо війська РФ дотримуватися взятих ними на себе зобов’язань", - сказала Верещук.
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Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу 9 березня.
Військові погоджуються припинити вогонь з 9:00 до 21:00.
За наступними напрямками відкриваються такі коридори:
Енергодар - Запоріжжя.
Суми - в напрямку Полтави.
З Маріуполя в напрямку Запоріжжя.
Волноваха - в напрямку міста Покровськ.
Ізюм - Лозова.
А також Київська область: з міст Буча, Ворзель, Ірпінь. Бородянка, Гостомель в місто Київ через Стоянка, Білгородка.
"Окремо хочу зупинитися на місті Ворзель. Там, в будинку "Малятко" 50 діток і 26 людей персоналу. Це окрема спецоперація по цьому дитячому будинку. Ми дуже просимо війська РФ дотримуватися взятих ними на себе зобов’язань", - сказала Верещук.
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