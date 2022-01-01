«У Луцьку запрацював центр допомоги біженцям»: Поліщук доповів про ситуацію на ранок 9 березня. ВІДЕО

Ситуація у місті Луцьку стабільна. Ніч пройшла спокійно, без надзвичайних подій.Про це повідомив мер Луцька"Всі підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста та наших сіл, працюють в штатному режимі. Громадський транспорт курсує в режимі вихідного дня. Нагадую, що проїзд в тролейбусах безкоштовний для всіх категорій громадян", - йдеться в повідомленні.Також Ігор Поліщук наголосив, що у Луцьку запрацював центр допомоги біженцям, переселеним особам, який знаходиться в приміщенні РАЦСу."Туди можна прийти, вибрати одяг, постіль, дитяче харчування. Допомагаємо тим людям, які опинилися у скрутних умовах і потребують нашої підтримки. Готуємся приймати біженців, люди евакуюються з різних міст. Впевнений, що Луцьк зможе гідно прийняти тих людей, які мусять залишати свої домівки через обстріли", - сказав мер міста.