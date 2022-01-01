«У Луцьку запрацював центр допомоги біженцям»: Поліщук доповів про ситуацію на ранок 9 березня. ВІДЕО

«У Луцьку запрацював центр допомоги біженцям»: Поліщук доповів про ситуацію на ранок 9 березня. ВІДЕО
Ситуація у місті Луцьку стабільна. Ніч пройшла спокійно, без надзвичайних подій.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

"Всі підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста та наших сіл, працюють в штатному режимі. Громадський транспорт курсує в режимі вихідного дня. Нагадую, що проїзд в тролейбусах безкоштовний для всіх категорій громадян", - йдеться в повідомленні.

Також Ігор Поліщук наголосив, що у Луцьку запрацював центр допомоги біженцям, переселеним особам, який знаходиться в приміщенні РАЦСу.

"Туди можна прийти, вибрати одяг, постіль, дитяче харчування. Допомагаємо тим людям, які опинилися у скрутних умовах і потребують нашої підтримки. Готуємся приймати біженців, люди евакуюються з різних міст. Впевнений, що Луцьк зможе гідно прийняти тих людей, які мусять залишати свої домівки через обстріли", - сказав мер міста.

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Теги: Росія, Україна, війна, Луцьк, ситуація
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