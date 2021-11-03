«Він просто наплював на українців», – Алієв про лучанина Тимощука, який працює у «Зеніті»

Олександр Алієв висловився щодо лучанина Анатолія Тимощука, який наразі працює в пітерському "Зеніті" попри вторгнення Росії на територію України.



Своїми думками про ексфутболіста донецького "Шахтаря" Алієв поділився в інтерв'ю "Денисов Time", пише



"Я був дуже розчарований Тимощуком, навіть не хочу називати його ім'я. Усі казали, що він — легенда. Я чудово пам'ятаю, як мені вручали бронзову бутсу на стадіоні НСК Олімпійський, коли вся збірна стояла з намальованим прапором на щоках. Він завжди грав із пов'язкою для волосся із прапором України. Але зараз я скажу одне: ця людина обіс*алася.



Я розумію, що він працює у "Зеніті". Ніхто нічого йому не каже, але слова підтримки можна висловити. Він розуміє, якщо щось скаже — його звідти виженуть. Він просто наплював у такі скрутні часи на людей — українців, які приходили вболівати, підтримувати його та збірну. Для нього гроші – важливіші.



Я дуже вдячний тим хлопцям, військовим, нашим солдатам, котрі зараз воюють на передовій, як вони кладуть своє життя за нашу країну, великий їм уклін", - зазначив Алієв.

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