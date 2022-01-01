Сєвєродонецьк пережив найстрашнішу добу за час війни, - голова Луганської ОВА

Сєвєродонецьк пережив найстрашнішу добу за час війни, - голова Луганської ОВА
Сєвєродонецьк зазнав трьох масованих обстрілів окупантів та пережив найстрашнішу добу за час війни – є загиблі, багато зруйнованих будинків.

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Російська армія продовжує розстрілювати житлові квартали наших міст. Лише Сєвєродонецьк за 24 години зазнав трьох масованих обстрілів – двічі приблизно о 04:00 – вчора та сьогодні – та вчора о 12:50, – поінформував начальник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За добу по області зруйнували 63 будинки. Знайдені тіла десятьох загиблих, поранення отримали дев’ятеро осіб. Одну жінку росіяни вбили у Міжнародний жіночий день на вулиці 8 березня в Сєвєродонецьку.

Упродовж 8 березня ворогом були обстріляні Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Кремінна, Метьолкіне.
Сєвєродонецьк пережив найстрашнішу добу за час війни, - голова Луганської ОВА

Сьогодні, 9 березня, зранку росіяни вели обстріл житлового кварталу між шосе Будівельників та вул. Курчатова – зафіксовані потрапляння в квартири на перших трьох поверхах будинку по шосе Будівельників, 11-б, та у станцію технічного обслуговування. Також постраждав житловий будинок у Метьолкіному.

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Теги: Росія, Україна, війна
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